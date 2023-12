El Gobierno de Argentina ve "llamativa" la convocatoria a un paro nacional de la CGT el próximo 24 de enero

El portavoz del Gobierno de Argentina, Manuel Adorni, ha tildado de "llamativa" la convocatoria por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT) --el principal sindicato de Argentina-- de una huelga general el próximo 24 de enero de 2024 para protestar contra el plan de choque neoliberal del Gobierno del ultraderechista Javier Milei, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). En su rueda de prensa de este viernes, Adorni ha apuntado que desconoce un precedente en el que se haya convocado un paro general "de manera tan rápida" desde la asunción de un nuevo Gobierno. Cabe tener en cuenta que esta cita tendrá lugar cuando el Ejecutivo de Milei lleve apenas un mes al frente de Argentina. Además, ha recordado que la CGT no ha hecho grandes movilizaciones desde 2019, antes de la llegada al Gobierno de Alberto Fernández, pese a que considera que tenían motivos para una huelga. Entre otros, ha sostenido que en los cuatro años del anterior mandato, los argentinos han perdido gran parte del poder adquisitivo, con una inflación que se encuentra en los tres dígitos, y el escenario laboral está marcado por la informalidad. La última huelga general convocada por la CGT fue la del 29 de mayo de 2019, en vísperas del final del gobierno del expresidente Mauricio Macri y antes de las elecciones que llevaron a Casa Rosada a Alberto Fernández. "Es llamativo que quienes defiendan de manera legítima los derechos de los trabajadores, no hayan notado lo que están percibiendo en 17 días de Gobierno. Su defensa de los derechos de los trabajadores tal vez esté sesgada por algunos otros intereses", ha criticado. La huelga dará comienzo a las 12.00 del mediodía, hora local, hasta la medianoche del 24 de enero, e incluye una movilización hacia el Congreso, donde un día antes el Gobierno espera que se aprueba la conocida como 'ley ómnibus', otro macropaquete de medidas, que abordan algunos temas que no son competencia del DNU. Para los responsables de la CGT, el decreto de desregularización de la economía es ilegitimo e inconstitucional, lo que les ha llevado esta misma semana a concentrarse delante del Palacio de Justicia para pedir su paralización. "La idea es apoyar y reclamar a la política, que es el Parlamento, a que actúe en favor de los trabajadores y de la sociedad civil, que es por donde pasa el cien por cien del ajuste", han señalado fuentes de la CGT al diario 'Clarín'.