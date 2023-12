Camboya, Malasia o Paraguay entre los 10 países más baratos para comenzar el año viajando

Camboya, Malasia o Paraguay se encuentran entre los destinos más baratos del mundo para comenzar el año 2023 viajando. Ya sea porque volar hasta estos destinos sea bastante económico o porque el coste de un plato de comida típica en estos países no supera los 2 euros, estos son los lugares más baratos del mundo que todo viajero desearía conocer, según el motor de búsqueda de vuelos y hoteles Skyscanner. En Camboya se puede encontrar alojamiento a partir de 6 euros la noche y si el viajero quiere disfrutar de una experiencias más lujosa un alojamiento con aire acondicionado puede salirle por unos 10 euros. Un buen plato de pescado suele costar entorno a las 4 euros o incluso menos en los mercados de venta ambulante de la capital, Nom Pen. Allí un bol de sopa de fideos con carne puede llegar a valer menos de 2 euros. Se recomienda evitar los circuitos turísticos de Camboya y visitar la zona norte del Mekong y el templo Preah Vihear. Y para probar platos nuevos con un presupuesto ajustado el destino perfecto es Malasia. En George Town, colorida ciudad de la isla de Penang y Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, se puede probar comida ambulante con especialidades indias, chinas y malayas por solo dos euros el plato. Muy recomendable es visitar los templos budistas repartidos por la capital que muestran un increíble arquitectura colonial. El tercero de los destinos para viajar económico es Paraguay. Y es que su capital Asunción es considerada la ciudad más barata del mundo El mejor vino importado desde Chile se puede encontrar por menos de diez euros la botella, empanadas por unos céntimos o el hotel más caro de la ciudad por menos de 150 euros la habitación. Bolivia también es otro de los países de América Latina más baratos para viajar y más teniendo en cuenta que, según Skyscanner el viajero puede sobrevivir y conocer el país por menos de 20 euros al día. Recorrer el desierto de sal de Uyuni en un tour de tres días pues costar alrededor de unos 150 euros con comida y alojamiento incluido. Perú es otro de los países más baratos para viajar, sobre todo, si el viajero se mueve por la zona norte del país. Las recomendaciones son no perderse atracciones de la talla del Machu Picchu, el Lago Titicaca, Arequipa o Copacabana. Viajar por el país en bus o en avión también resulta muy económico. TAILANDIA PARA TODOS LOS BOLSILLOS. Tailandia es otro de los países más recomendados para turistas 'low cost' ya que en este país del sureste asiático se necesitan menos de 20 euros para pasar el día. Se puede disfrutar de un plato típico por un euro o menos en uno de los muchos puestos de comida ambulante que salpican Bangkok o disfrutar de un paseo por Chao Phraya por unos 20 baths, unos 50 céntimos al cambio que permite viajar hasta la otra orilla del río. Rumanía también es un país muy barato que destaca por su gentes y paisajes pero que para el turista aún es un gran desconocido. Allí se puede encontrar alojamiento por unos 15 euros la noche y menús del día desde 6 euros. El transporte más seguro y barato es el autobús y una ruta por los Cárpatos o visitar Transilvania son altamente recomendables. En Sri Lanka no resulta tan barato comer como en Tailandia, pero por menos de 30 euros al día se puede disfrutar también de una experiencia muy enriquecedora. Así alojarse en el hotel de cinco estrellas Cinnamon Lodge, en Habarana, el epicentro de un triángulo cultural que abarca Anuradhapura, Polonnaruwa y Kandy y disfrutar de su spa, su piscina y su excelente comida puede salir por menos de 100 euros la noche. Destaca para visitar el Jaya Sri Maha Bodhi (Templo del Árbol de Bodhi), en Anuradhapura, y el Sri Dalada Maligawa o Templo del Diente de Buda, posiblemente, que son los lugares más sagrados de toda la isla. La lista la cierra Armenia, otro de los destinos en los que se puede disfrutar de unas vacaciones por poco dinero. Una muestra de ello es que el alquiler de un piso en la capital Ereván puede costar unos 200 euros al mes. En el caso de elegir un alojamiento en el campo, el precio desciende hasta incluso los 50 euros al mes. Por unos pocos euros, en Armenia también se puede disfrutar de óperas, conciertos, danza, teatro, o exposiciones de pintura. Y por último Portugal un país en el que el viajero podrá encontrar playas paradisíacas, ciudades con interesante arquitectura y un clima benévolo al que se suman buena comida y vino a precios bajos. En el país vecino se pueden encontrar hostales cerca de Lisboa con vistas al mar por unos 15 euros la habitación. Y en la zona del Algarve existen bungalows como el camping de Quinta dos Carricos, en playa de Salema, donde se puede dormir por unos 20 euros la noche.