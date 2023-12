Burundi acusa a Ruanda de apoyar a los rebeldes de RED-Tabara y pide que "deje ayudar a los que matan niños"

El presidente de Burundi, Évariste Ndayishimiye, ha acusado este viernes a Ruanda de dar apoyo al grupo rebelde RED-Tabara y ha reclamado a Kigali que "deje de ayudar a los que matan niños y crean odio entre la población de los dos países", después de la muerte de unas 20 personas en un ataque perpetrado la semana pasada por este grupo. Así, ha indicado en declaraciones a la emisora Cankuzo que "estos grupos son acogidos, avituallados y financiados por Ruanda" y ha insistido en que "no es normal dar suministros a los que matan niños", al tiempo que ha insistido en que "si RED-Tabara quiere hacerse con el poder por la fuerza, que ataque al Ejército y a la Policía, no a poblaciones inocentes". "Los grupos terroristas están ya a nuestras puertas. Todos los burundeses deberían ser como los militares, porque no habrá agentes de las fuerzas de seguridad en cada casa", ha indicado, antes de apuntar a la situación en la vecina República Democrática del Congo (RDC), donde Burundi tiene desplegados soldados para apoyar las operaciones del Ejército congoleño en el este del país. "Si la casa de tu vecino se incendia y no intervienes para ayudar a apagar el fuego, el vecino no vendrá a ayudar si es la tuya la que se quema", ha recalcado Ndayishimiye, quien ha señalado además que hay miembros de RED-Tabara integrados en las filas del Movimiento 23 de Marzo (M23), un grupo rebelde congoleño respaldado por Kigali, tal y como ha recogido el diario burundés 'Iwacu'. RED-Tabara cuenta con sus principales bases en RDC y ha incrementado sus operaciones durante los últimos meses. El grupo aseguró tras su ataque de la semana pasada que en el mismo habían muerto nueve militares y un policía y acusó al "régimen desamparado" de "intentar manipular a la opinión pública". "Habla de víctimas civiles y no de que sean miembros de las fuerzas de seguridad", dijo en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X, al tiempo que insistió en que "RED-Tabara tomó las armas para luchar contra el terrorismo de Estado" y en que "el movimiento tiene un respeto total a la población". "Pedimos al Ejército que deje de apoyar a un régimen que causa el martirio de la población burundesa. Cada vez que atacamos al régimen, ellos atacan a la población civil", señaló, antes de reclamar una "investigación independiente" en torno a la muerte de civiles en los combates. Burundi y RDC han acusado en numerosas ocasiones de Ruanda de dar apoyo a grupos rebeldes en su territorio, algo que también ha hecho Kigali respecto al respaldo de Gitega y Kinshasa a grupos que considera como terroristas, entre ellos las Fuerza Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) y la Fuerza Nacional de Liberación (FLN). De hecho, Ruanda y Burundi han procedido en el pasado, en momentos en los que las relaciones atravesaban etapas sin tensión, al intercambio de supuestos miembros de estos grupos para que fueran juzgados por las autoridades competentes de cada uno de los países.