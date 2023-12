Almudena Cid, inseparable de Gerardo Berodia, reaparece tras el nacimiento del primer hijo de Christian Gálvez

Completamente al margen de la reciente paternidad de Christian Gálvez y Patricia Pardo, que daban la bienvenida a Luca, su primer hijo en común -el tercero para la presentadora- el pasado 22 de diciembre, Almudena Cid está viviendo al lado de Gerardo Berodia una de las Navidades más especiales de su vida. La pareja, que ya no oculta su amor después de año y medio de discreta relación, comenzaba estas fechas disfrutando de una romántica escapada a Nueva York que han compartido con sus seguidores en redes sociales. "No podíamos despedir mejor el año" escribía el exfutbolista con un completo carrusel de imágenes de sus vacaciones en la Gran Manzana. Precisamente en la ciudad de los rascacielos recibía Almudena la noticia de que su exmarido -con el que compartió 15 años de su vida y con el que protagonizó una de las separaciones más mediáticas y polémicas de 2021- había sido padre. Una gran noticia sobre la que le hemos preguntado en su reaparición, de gestiones por Madrid con Gerardo a pocos días de finalizar 2023, y sobre la que la exgimnasta ha preferido no decir nada, entrando apresurada a un edificio mientras hacía oídos sordos a las preguntas de Europa Press. Más expresiva se ha mostrado en redes sociales, donde ha hecho un completo 'home tour' por su coqueto apartamento en la capital, dejándonos sin palabras con la original manera con la que ha logrado maximizar el espacio: una pared movediza que, en función de sus necesidades, amplía el salón o el dormitorio logrando estancias mucho más amplias.