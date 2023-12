Activista hongkonés pide asilo en Reino Unido y denuncia presiones de policía en Hong Kong

Hong Kong, 29 dic (EFE).- El activista prodemocracia Tony Chung, quien se convirtió en el primer condenado bajo la Ley de Seguridad Nacional por los cargos de secesión en Hong Kong, anunció este viernes que tras finalizar su condena en junio ha llegado al Reino Unido para solicitar asilo.

El joven de 22 años fue puesto en libertad el 5 de junio, después de cumplir su condena completa, pero continuó siendo vigilado de cerca por las autoridades en virtud de un acuerdo de supervisión por un año, mientras debía reunirse ocasionalmente, no divulgar la noticia de su liberación y abstenerse de hacer apariciones públicas o entrevistas con los medios.

Al parecer, durante esos encuentros con las autoridades, se le obligó a proporcionar detalles de cada interacción interpersonal, y además se le requirió el acceso a sus estados de cuenta bancarios, o solicitudes de ayuda financiera, entre otros documentos.

De acuerdo con lo publicado por Chung en redes sociales, tras su liberación se le prohibió trabajar en determinados establecimientos, lo que provocó su aislamiento económico y, además, la policía le ofreció dinero a cambio de que delatara a otras personas y proporcionara información sobre los objetivos de estas.

“Durante estos últimos seis meses sin ingresos, los agentes de seguridad nacional han estado presionándome y tratando de tentarme para que me una a ellos. Supongo que, al conocer mi situación económica a través de mis datos bancarios, saben que estoy pasando por dificultades financieras”, aseguró Chung en la red social Instagram.

Por otra parte, los funcionarios le mencionaron la posibilidad de organizar un viaje a China, asegurando que “podemos hacerlo realidad si estás dispuesto".

Tras un periodo de deliberación, solicitó viajar a Japón durante las vacaciones de Navidad, un destino que consideró el más apropiado a nivel financiero y político, según las autoridades, desde donde siguió proporcionando la información requerida.

En Japón, recibió asesoramiento migratorio de parte del Reino Unido, Estados Unidos y Canadá mientras decidía su próximo movimiento, y finalmente tomó la decisión de solicitar asilo en el Reino Unido basándose en que "es el país que ha brindado más asilo a los hongkoneses y que ha desarrollado una política más clara sobre China recientemente”.

Así, el 27 de diciembre por la noche Chung aterrizó oficialmente en el país, desde donde confirmó que “no podrá regresar a Hong Kong en un futuro cercano” y que su plan es completar sus estudios y trabajar en la medida de sus posibilidades para lograr "un Hong Kong libre".

"Desde que me entregué a los movimientos sociales a los 14 años, siempre he creído que Hong Kong es nuestra única patria, y no deberíamos ser nosotros quienes la abandonemos", expresó Cheung, y añadió: "tengo la firme convicción de que las semillas de la libertad y la democracia florecerán y nos encontraremos nuevamente en el Consejo Legislativo de Hong Kong".

Hong Kong busca a ocho antiguos abogados y activistas que residen en países como Canadá, Australia, Reino Unido y Estados Unidos, a los que la Policía investiga por casos de “confabulación con fuerzas extranjeras” o de incitación a la secesión y a la subversión.

Entre los militantes, sobre los que pesa una recompensa de un millón de dólares hongkoneses (127.700 dólares, 115.518 euros) a cambio de información que permita su arresto, se encuentran el abogado Kevin Yam, de ciudadanía australiana, y el legislador Ted Hui, residente en el país oceánico.

Asimismo, la policía hongkonesa emitió hoy una orden de arresto contra la activista prodemocracia Agnes Chow, quien se encuentra en la lista de buscados después de saltarse su libertad bajo fianza y no presentarse ante las autoridades este jueves.

Chow, cofundadora del desaparecido partido Demosisto, había anunciado previamente su intención de no regresar a Hong Kong después de salir del país para continuar sus estudios en Canadá. EFE

