2023, el año que convirtió prendas excéntricas y feas en objetos de deseo

María Muñoz Rivera

Madrid, 29 dic (EFE).- Excéntricos, raros, feos y convertidos en fenómenos virales y objetos de deseo, el año 2023 ha convertido, en gran parte de la mano de redes sociales, algunas prendas de moda de lo más extravagantes en piezas de culto: de las botas XXL al bolso paloma de juguete de Anderson.

Con el nombre de 'tabi', y desde hace varias temporadas, la firma Maison Margiela ha convertido en uno de los sellos inconfundibles de sus diseños la separación en el calzado entre el dedo gordo y el resto. Apodadas 'zapatillas feas', o 'calzado tipo chancla', estos zapatos han sido protagonistas rotundos de la moda este 2023.

Así lo dictaba el análisis de tendencias de la plataforma Lyst en su balance anual, en el que señalaba las bailarinas negras acharoladas de la firma como el producto más buscado y viralizado en moda y lujo de este año. Un diseño con inspiración en un calzado típico de Japón del siglo XV que ha llevado a Margiela a abrazar lo estéticamente feo.

Rosalía en el videoclip del tema 'Tuya', Dua Lipa, Zendaya, Cardi B, el club completo de las Kardashian, además de Drake o Chloé Sevigny son solo algunos de los personajes que atesoran un par de 'tabis', un calzado que, si bien fue sacado en 1989 por la firma, es ahora cuando alcanza el éxito.

De un tamaño descomunal, inspiradas en el calzado del personaje de videojuego Super Mario y en goma de color rojo, las botas The big red boots, diseñadas por el grupo de moda experimental MSCHF, conocido por generar polémicas, se convirtieron en el calzado esencial de prescriptores de moda de la semana de Nueva York.

Con un precio de aproximadamente 400 euros, de Victoria Beckham a Diplo, Paris Hilton o Maluma son algunos de los famosos que consolidaron este calzado. El modelo no solo se agotó, sino que se relanzó una versión en amarillo.

Con la vuelta a la pantalla de 'And Just Like That', la secuela de 'Sex in the City', el personaje de Carrie Bradshaw se enfundaba de nuevo en estilismos imposibles. Uno de ellos, y de los más virales, el bolso de mano de paloma de juguete que paseaba por las calles de Nueva York.

Si las creaciones de JW Anderson, al frente de su firma homónima y también del diseño de Loewe, siempre destacan por ser especialmente originales y diferentes del lujo convencional, con el bolso paloma el diseñador se ha convertido también en uno de los más reconocidos y con el que cumplió la intención de 'diseñar el bolso más original'.

Fabricado en resina y con un cierre superior plegable, esta original paloma de bolso de mano de 690 euros se convirtió en un fenómeno viral entre las redes sociales que, posteriormente, luciría Rosalía para acudir a la semana de la moda de París junto a Kylie Jenner.

A medio camino entre un tacón, una zapatilla de fútbol de los años noventa y un botín de punta cuadrada, la colaboración entre una de las diseñadoras británicas más aclamadas y el gigante deportivo ha conseguido posicionar estas zapatillas como un objeto de culto entre amantes de la moda en este 2023.

Las críticas internacionales de expertos en moda hacia todo a lo que da vida la británica Martine Rose la han convertido en una de las creadoras más prolíficas de moda masculina, siempre en diseños atrevidos y perturbadores, como lo es esta zapatilla, que se ha colado en las listas de objetos más virales de 2023.

En amarillo fluorescente y naranja y destalonados, estos zapatos se encuentran en plataformas especializadas de moda de segunda mano por precios que superan los 1.000 euros, frente a los 200 con los que fueron sacadas en la plataforma de venta de Nike. EFE

