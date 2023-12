Sofía Cristo desvela sus planes para Nochevieja con su madre y manda un 'recado' a su hermano Ángel

No están siendo unas Navidades fáciles para Bárbara Rey y Sofía Cristo tras su ruptura total con Ángel Cristo por sus demoledoras declaraciones contra su madre en '¡De viernes!'. Sin embargo, y como ha confesado hoy la hija de la vedette en su reaparición en 'Espejo público', tampoco han sido las peores navidades de su vida. Sin preámbulos, Sofía ha confirmado que no han hablado en estas fechas con su hermano: "¿Hermano? ¿Qué hermano?" ha exclamado con ironía, confesando que aunque es un tema del que no le "apetece hablar", la respuesta a la pregunta de sus compañeros de programa sobre si ha habido algún tipo de acercamiento el 24 o el 25 con Ángel "no es complicada": "Es un no. Qué esperábais, que nos juntásemos y que hiciésemos un vídeo con una mesa mejor y un hermano estupendo?". "Ya sabéis que es un tema que me apasiona. Estoy intentando tener una actitud positiva. Hay días que no son buenos, días de bajones. Esto no está siendo fácil pero estamos unidas, tenemos familia que nos quiere y que ha estado, y no es la mejor Navidad pero tampoco es la peor, que lo quiero dejar claro" ha sentenciado, lanzando un dardo a su hermano. Como ha revelado, Bárbara y ella cenaron en Nochebuena con dos de sus mejores amigos en su piso de Madrid y, molesta con las críticas que ha recibido por su 'minimalista' árbol de Navidad y por presumir de su mesa el 24 en Instagram mostrando los platos tapados con papel de plata, ha contado en qué consistió su menú: "Lo pasamos muy bien, cenamos muy bien, mi mesa espectacular. Y escasa la cena no. Llevamos 3 años haciendo una cena más normal. Me gusta que mi madre haga huevos fritos con patatas y ponemos foie y un poquito de jamón. Esta peña ostentosa, no tengo nada que demostrar ni ninguna necesidad de tener un árbol como el de Tamara Falcó porque no me gusta" ha asegurado. Sus planes para esta Nochevieja, viajar a Marbella, donde su madre y ella cenarán con algunas amigas de la vedette para dar despedir un año intenso a más no poder a todos los niveles que ha terminado de la peor manera posible: con un inesperado ataque de Ángel del que Sofía ha dejado claro que no quiere saber nada y que tampoco le ha echado de menos estas fechas tan especiales. "No me puedo quejar porque para 2024 firmo quedarme como estoy porque aunque haya problemas y obstáculos cada año siento que es mi año. Trabajo en lo que amo y me apasiona, tengo amor y desamor, amores bonitos y una familia que me quiere dejando a un lado a mi hermano" ha concluido. Y ante las cámaras de Europa Press, Sofía se ha reafirmado en que, a pesar de su ruptura familiar, Bárbara y ella pasarán una "Nochevieja muy divertida". Sin embargo no ha querido pronunciarse sobre la Nochebuena de su hermano Ángel, que cenó con los excompañeros de su padre Ángel Cristo en el Circo Quirós, lo que muchos consideran un nuevo ataque a su madre porque la gente del circo le dio la espalda cuando hizo público el maltrato que sufría a manos del domador. Respecto a sus deseos para 2024, Sofía lo tiene claro y, dejando en el aire si ve posible una reconciliación con su hermano, ha confesado que lo único que pide al año nuevo es "salud, trabajo y amor, lo de siempre". "No creo en el espíritu navideño, creo en el del día a día" ha zanjado lanzando un nuevo dardo a Ángel.