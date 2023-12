Samsung planea introducir una función para proteger la batería de sus dispositivos según su carga

Samsung planea introducir una nueva herramienta que permite a los usuarios establecer hasta tres niveles de carga para proteger la batería de sus dispositivos, que se pueden adaptar a las necesidades de los usuarios. La compañía ha implementado esta funcionalidad en la última actualización de la capa de personalización que emplean en sus equipos, One UI 6.1, basada en Android 14, tal y como ha podido comprobar 9to5Google. Este portal ha indicado que esta herramienta, disponible en el apartado de Ajustes, permite establecer tres niveles de protección de la batería, que se diferencian entre protección básica, adaptativa y máxima. La primera de ellas ronda entre el 95 y el 100 por ciento de la carga del terminal. Esto quiere decir que, una vez se complete la carga del dispositivo, se pausa hasta que el porcentaje alcande el 95 por ciento. Entonces, la carga comienza de nuevo, una acción que se repetirá hasta que el terminal se desconecte de la fuente de energía. La protección adaptativa, por su parte, pausa la carga rápida al 80 por ciento y, a partir de ese punto, carga lentamente el tramo que queda hasta completarse al 100 por ciento. En este sentido, este medio ha recordado que los 'smartphones' Google Pixel ofrecen una funcionalidad similar y que esta opción es la idónea para aquellas personas que cargan sus móviles por la noche, puesto que el tiempo de sueño se estima en función de los hábitos de uso de los móviles. Para terminar, la protección máxima vuelve a limitar la carga al 80 por ciento y esta no se reanudará a menos que su nivel de batería descienda de dicho valor. De esta manera, se proporciona la mayor protección para la batería del equipo, aunque nunca alcanzará porcentajes superiores a ese. Finalmente, 9to5Google ha recordado que esta configuración adaptativa de carga llegará con el despliegue de dicha actualización de One UI 6.1, cuyo lanzamiento está previsto para enero de 2024.