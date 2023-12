Rescatado un hombre que estuvo casi una semana atrapado en su camión tras un accidente en EEUU

Un hombre ha sido rescatado tras pasar una semana atrapado dentro de su camión con el que había sufrido un accidente cayendo desde un puente sobre un arroyo. El conductor, que ha sido visto por dos pescadores que estaban en la zona, se estrelló el pasado 20 de diciembre y se había quedado atrapado sin poder alcanzar su teléfono, pero ha podido sobrevivir bebiendo agua de lluvia, según ha informado ABC News. "Francamente, es un milagro que esté vivo", ha asegurado el sargento portavoz de la Policía estatal de Indiana, Glen Fifield, después de que el conductor de 27 años fuera liberado del camión con heridas graves que potencialmente ponían en peligro su vida. Los dos pescadores estaban explorando Salt Creek en Portage en busca de lugares para pescar cuando vieron un vehículo parcialmente en el arroyo debajo del paso elevado de la I-94. "Miré dentro y moví la bolsa de aire blanca y había un cuerpo allí", ha relatado uno de los pescadores a los periodistas y ha añadido que "fui a tocarlo y él se dio vuelta. Casi me mata porque fue un poco impactante, pero él estaba vivo y estaba muy feliz de vernos. Nunca había visto un alivio como ese". El segundo pescador fue el que llamó al número de emergencia y ambos estuvieron esperando junto al accidentado que les mostró su gratitud. Tras la llegada de los servicios de emergencia y un largo y desafiante rescate debido a la ubicación del accidente, el conductor fue sacado del camión y trasladado en avión al Memorial Hospital en South Bend para recibir tratamiento. El Memorial Hospital ha dicho en un comunicado que el accidentado permanece en estado crítico y ha compartido este mensaje en su nombre: "No importa lo difíciles que se pongan las cosas, hay una luz al final del túnel, a veces de la manera menos esperada". La víctima conducía una camioneta Dodge Ram 2016 en dirección oeste por la I-94 cuando, por razones actualmente desconocidas, se salió de la carretera, saltó una barandilla protectora y se volcó en el arroyo, según la Policía. Fifield ha agregado que no tenía conocimiento de que se hubiera presentado ningún informe de persona desaparecida para el conductor.