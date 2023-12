Rayo Vallecano vs Real Madrid y Atlético de Madrid vs Betis, semifinales de LaLiga FC Futures

El XXVII Torneo Internacional LaLiga FC Futures, evento de categoría sub-12 que reúne en Maspalomas (Gran Canaria) a 10 equipos de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion junto a otros cuatro clubes internacionales, definió este jueves sus semifinales con el Rayo Vallecano vs Real Madrid y el Atlético de Madrid vs Real Betis Balompié. El Real Madrid cerró el Grupo A con un nuevo triunfo, esta vez por 1-0 ante el Olympique de Marsella, y consiguió el pleno en esta fase. La UD Las Palmas logró el empate que necesitaba (1-1) en su duelo ante el Sevilla FC y también consiguió la clasificación para semifinales. El Rayo Vallecano ya había asegurado la clasificación, mientras que Villarreal CF y Juventus decidieron qué equipo le acompañaba para la siguiente ronda. El cuadro turinés se impuso por 1-0 en un igualadísimo encuentro y amarró con ello la segunda plaza del Grupo B. También logró pleno de triunfos en la primera ronda el FC Barcelona, dentro del Grupo C. Los culés vencieron por 2-0 al Borussia Dortmund en su último partido de esta fase de grupos y certificó la primera posición. El resultado también permitió al Dortmund clasificarse por su mejor diferencia de goles respecto al CD Tenerife. Betis y Atlético de Madrid ganaron a Real Sociedad y Liverpool FC, respectivamente, y consumaron su presencia en cuartos de final tras sendos 2-0. Ambos finalizaron el Grupo D con siete puntos, pero los verdiblancos quedaron por delante gracias a su mejor diferencia de goles. En esos cuartos, el Rayo sonrió en los penaltis tras haber firmado un 0-0 ante Las Palmas. Luego el Atleti también por penaltis eliminó al Barça, habiendo quedado 1-1 en el tiempo reglamentario. Más tarde, el Real Madrid aprovechó otra gran actuación de Alberto Ruiz y batió por 3-0 a la Juventus. Y la última plaza de semifinales fue para el Betis, con su 1-0 ante el Borussia Dortmund en una buena jugada de Tiago Polo.