La cesta básica de la compra se encarece en 2023 el 1,8% con el aceite de oliva disparado con un alza de 51%

La cesta básica de la compra en España se ha encarecido en 2023 un 1,89%, a pesar del IVA bonificado aprobado por el Gobierno, pasando de una media de 33,67 euros a los 34,31 euros, según informa la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) en un comunicado. En concreto, de no haberse aplicado la bajada del IVA, los precios de los alimentos hubieran subido un 6,27%, hasta los 36,46 euros, por lo que Asufin señala que la medida no ha obrado el efecto deseado de descenso, pero sí ha contribuido a amortiguar las subidas en muchos de los productos. De esta forma, la asociación ha constatado que esta medida aplicada a finales de 2022, que supuso la bajada del IVA, ha contribuido a que los precios iniciaran una senda a la baja hasta el primer trimestre, que se truncó a partir de abril, cuando emprendieron una subida que llevó a que en octubre ya se superara el nivel de precios anterior a la bajada del IVA, y en noviembre y diciembre se consolidara esa tendencia. Asimismo, la asociación ha mostrado su preocupación por la concertación de precios en determinados productos, como el arroz, el aceite de oliva o la leche. De esta forma, en el caso del arroz, las diferencias de precios durante este año entre las cinco cadenas han sido de solo el 0,30%. De hecho, diciembre ha cerrado con cuatro de las cinco enseñas a 1,30 euros el kilo en su marca blanca, y solo una, Alcampo, con un precio diferente, de 1,29 euros, un céntimo más barato. En el caso del aceite de oliva, Asufin ha detectado también precios similares, con un 0,5% de diferencia, con todas a 9,25 euros el litro, menos Dia con 9,45 euros, mientras que en el caso de la leche todas las cadenas han cerrado el año con un precio de 5,46 euros los seis litros, menos Alcampo con 5,4 euros, un céntimo menos por litro. En el lado contrario, son especialmente las frutas y verduras, muchas veces productos reclamo con ofertas puntuales, las que han mostrado mayores diferencias a lo largo del año con un 20,1% en patatas, un 19,6% en plátanos o un 19,2% en huevos. Uno de los productos que más ha incrementado su precio ha sido el aceite de oliva, que es el principal causante de la subida de precios de la cesta básica con un alza del 51,4% en este año, pero no es el único, ya que los huevos también se han elevado de forma relevante con un 8%, seguidos de frutas y verduras con un 6,9%. El resto de las categorías han tenido una evolución negativa, destacando el aceite de girasol con un caída del 38,1%, la harina (-26,40%) y las pastas (-17,9%), que tuvieron una subida muy importante en 2022 por efecto de la Guerra de Ucrania, por lo que han parte de esta subida. Por cadenas, la asociación también ha detectado diferencias importantes, de un 10,07% entre el más caro, El Corte Inglés, con 35,92 euros para la cesta básica, y el más barato Alcampo, con 32,30 euros. Sin embargo, Alcampo, con una subida del 6,53%, es el que más ha encarecido su cesta básica, seguido de Carrefour (1,51%), El Corte Inglés (1,21%) y Mercadona (0,86%), mientrs que Dia es la única cadena con una muy tímida bajada de precios de un -0,06%.