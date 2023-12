Joseba Asiron, nuevo alcalde de Pamplona al triunfar la moción de censura pactada por EH Bildu y PSN

El concejal de EH Bildu en el Ayuntamiento de Pamplona Joseba Asiron ha sido elegido este jueves nuevo alcalde de la ciudad con el voto a favor de EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, materializando la primera moción de censura en el periodo democrático en el consistorio de la capital navarra. De esta manera, la moción acordada entre EH Bildu y PSN, y a la que también se sumaron Geroa Bai y Contigo-Zurekin, ha desbancado de la Alcaldía a Cristina Ibarrola, de UPN. La moción de censura ha sumado quince votos a favor (ocho de Bildu, cuatro del PSN, dos de Geroa Bai y uno de Contigo-Zurekin), frente a los once en contra de UPN (nueve) y PP (dos). La mayoría absoluta está en catorce concejales. Cabe recordar que en la votación ha faltado un edil del PSN, ya que los socialistas no han llegado a tiempo de cubrir la vacante de Elma Saiz, quien dejó el Ayuntamiento de Pamplona para ser ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Cristina Ibarrola llegó a la Alcaldía el pasado mes de junio haciendo valer la condición de lista más votada de UPN en las elecciones municipales de mayo. En su sesión de investidura, el PSN se abstuvo y no hubo una mayoría alternativa a Ibarrola. Sin embargo, pasado medio año, los socialistas y EH Bildu hicieron público el pasado 13 de diciembre un acuerdo para presentar una moción de censura. De esta forma, Joseba Asiron vuelve a la Alcaldía de Pamplona, cargo que ya ostentó en la legislatura 2015-2019, En aquel momento, el apoyo del PSN no era necesario, ya que Asiron sumó mayoría con el apoyo de EH Bildu, Geroa Bai, Aranzadi e Izquierda-Ezkerra. Cristina Ibarrola ha afirmado durante su turno de intervención que el debate es el "final de esta macabra obra titulada 'Traición a Pamplona' y sin sorpresa con un final escrito hace seis meses". "Hoy el PSN entrega a Bildu un gran premio que llevaba tiempo añorando y que permite mantener en el sillón a Pedro Sánchez", ha asegurado. Ibarrola ha señalado que la moción es "un regalo prometido en junio y que en plena Navidad recibe orgulloso el partido heredero de quienes tanto daño han hecho". "Es un hito histórico sin precedentes, un antes y un después en la democracia española. Por primera vez el Partido Socialista entrega una institución a cambio de unos votos. Votar Partido Socialista en Pamplona es lo mismo que votar Bildu", ha asegurado. La regionalista ha señalado que deja la Alcaldía "con la cabeza muy alta" y "orgullosa de lo conseguido". "Me duele en el corazón el manoseo del Partido Socialista con Pamplona y esto estaba escrito, matarnos antes de nacer pero pese a eso han tenido, habéis tenido, que atacarme personalmente con mentiras y falacias", ha indicado. En el debate no han intervenido ni Asiron ni la portavoz de EH Bildu. La portavoz del PSN, Marina Curiel, ha afirmado que Ibarrola "ha estado llevando a cabo una acción política prepotente, unilateral, opaca y totalmente ajena a la escucha y al diálogo, menospreciando continuamente al resto de fuerzas políticas, a pesar de estar en minoría". "Nunca ha querido llegar a acuerdos, impidiendo el avance de la ciudad. Han sido incapaces de aprobar presupuestos, no han presentado proyecto de presupuestos", ha censurado. Además, ha criticado que, por presentar la moción de censura, "UPN nos está señalando y nos está insultando". "Frente a los insultos, en el PSN respondemos con trabajo, con responsabilidad política, con responsabilidad institucional y con valentía. El PSN está abriendo un nuevo tiempo en Pamplona donde el Partido Socialista tiene un papel protagonista, impulsor de este nuevo tiempo. Nuestro papel va a estar muy presente en una oposición responsable y rigurosa", ha asegurado. El concejal del PPN Carlos García Adanero ha dicho a los portavoces que no han intervenido que "les da vergüenza hablar, porque saben que tienen que darle las gracias Sánchez y que Madrid hace alcalde, con todo lo que decían de Madrid". "A cambio le dan a Sánchez la presidencia del Gobierno. Es normal que estén contentos. Sánchez lleva cuatro años blanqueando a EH Bildu y hoy pone el colofón a ese blanqueamiento. A cambio le han dado la presidencia", ha indicado. A continuación se ha preguntado "dónde quedan los 27 vecinos de Pamplona asesinados -por ETA- y cuyo asesinato no han condenado". "¿Dónde quedan los ocho crímenes sin resolver en Pamplona?", ha planteado El concejal de Geroa Bai ha pedido que "evitemos caer en descalificativos para con el contrario político". No enfrentemos a Pamplona con Iruña ni a Iruña con Pamplona, convivamos en paz. Es un día importante para nuestra ciudad, hablamos de cambio, de progreso, de una Iruña que merece avanzar, prosperar y salir de la parálisis de los últimos cuatro años y seis meses", ha señalado. Para finalizar su intervención, se ha dirigido a los concejales de UPN y PP y les ha dicho que "tenemos la mano tendida y nuestras puertas están abiertas". Además, ha señalado que "el cambio no será fácil, pero la voluntad de Geroa Bai es inquebrantable y trabajaremos con ilusión para hacerlo posible", ha afirmado. El portavoz de Contigo-Zurekin, Txema Mauleón, ha afirmado que "gracias al acuerdo de todas las fuerzas progresistas vamos a formar un nuevo gobierno, con un nuevo programa, con un nuevo proyecto de ciudad que ustedes -en la derecha- bien conocen y que, por cierto, no han criticado una sola coma en todos estos días y mira que han hablado". "Espero, sinceramente, que en lugar de seguir deslizándose por ese discurso populista ultra, sean capaces ustedes de volver a la tolerancia, al respeto, porque será garantía de vivir en democracia. La sociedad navarra, no sólo la de Pamplona, sobre todo las generaciones futuras, se lo agradecerán", ha indicado.