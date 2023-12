Isa Pantoja se planta tras el último desaire de su madre: "Ya no voy a llamar ni a saltar la valla de Cantora otra vez"

La relación entre Isabel Pantoja y su hija Isa está en punto muerto y, completamente rota desde hace meses, cada vez parece más difícil de reconducir. Hasta ahora, la joven intentaba justificar a su madre y, siempre que le preguntaban por ella, aseguraba que ellas estaban "bien" pero que no iba a revelar ningún detalle de lo que hablaban o dejaban de hablar, ni de las visitas que hacía a la artista en Cantora. Algo que poco antes de su boda con Asraf se descubría que era mentira, saliendo a la luz que la cantante de 'Marinero de luces' había retirado la palabra a su hija hacía meses, cortando todo contacto sin dar ningún tipo de explicación. Dejando claro que su intención de no saber nada de Isa es firme, Pantoja decidía no asistir a su enlace, y ni siquiera la llamaba o le enviaba un mensaje para desearle lo mejor en el que se suponía que era uno de los días más especiales de la vida de su hija. Y parece que este desprecio ha marcado un antes y un después en la hermana de Kiko Rivera, que después de confesar en 'Vamos a ver' que su madre no le ha felicitado la Navidad ni a ella ni a su hijo Albertito, de 9 años -un nuevo desaire que reconoce que no la ha sorpendido- se ha plantado y ha tomado una decisión. "En 2044 estaré otra vez aquí y seguiré diciendo lo mismo* cuando reciba una felicitación lo diré porque es algo bueno, pero no he recibido ninguna" ha afirmado, asegurando que no se plantea aparecer en Cantora en Reyes con su pequeño para intentar un acercamiento con su madre: "Ahora estoy en otra parte. Llega un punto en el que tengo un hijo, soy madre, y voy a mirar por él, por mi salud y por mi familia que es la que he formado y la que quiero tener ahora. Estoy contenta y feliz y no espero ningún mensaje" ha explicado. "La quiero mucho, es mi madre y ya está, pero ya no voy a llamar ni va a saltar la valla otra vez" ha sentenciado. Tras cumplir con su cita semanal con 'Vamos a ver' Isa ha hablado ante las cámaras de Europa Press y se ha reafirmado en sus palabras, afirmando que no ha sabido nada de su madre esta Navidad y ahora su familia la forman Asraf y Albertito. "No espero que haya relación, pero ya lo llevo bien. Obviamente les echo de menos a mi madre y a mi hermano, pero he pasado un poco página en el sentido de que las fechas las voy a disfrutar con mi hijo y con Asraf así que ya está" ha reconocido. Además, Isa se ha pronunciado sobre la venta del ático de Fuengirola, confesando que aunque le da "pena" está segura de que la tonadillera "ha hecho todo lo posible para no tener que hacerlo porque le tiene mucho cariño a las casas". "Bueno, son sus casas y aparte por las vivencias y los recuerdos, pero creo que si ha tenido que desprender de eso para pagar sus deudas pues hace muy bien" opina. Por último, y tras lanzar un reproche a Francisco Rivera apuntando que tendría que haberle pedido a Pantoja personalmente los enseres de Paquirri en alguno de sus encuentros, la hija de la artista ha querido matizar sus declaraciones: "Yo le entiendo perfectamente, entiendo su dolor, entiendo su testimonio lo único que sí que ha tenido la oportunidad de hablar con ella en persona y que no se lo cuente un tercero, en este caso mi hermano u otra persona, debería haber aprovechado para preguntarlo y quién mejor que él para saberlo". "No sé si es que él esperaba que fuese a ser una cosa de ella, pero no me importa, la verdad" ha finalizao, dejando en el aire si cree que al torero le faltó valor para enfrentarse a su madre.