El Partido Republicano pide a la Corte de Colorado que anule el fallo que descalifica a Trump de las elecciones

El Partido Republicano del estado de Colorado ha pedido a la Corte Suprema de Estados Unidos que anule el fallo sin precedentes de la Corte Suprema estatal que eliminó al expresidente Donald Trump de las elecciones de 2024 en ese estado. El Partido Republicano de Colorado también ha participado en el caso y está luchando para preservar su derecho a incluir a Trump en las elecciones primarias de marzo, aunque Trump aún no ha presentado su apelación, pero se espera que sea pronto, según ha informado la CNN. La apelación significa que la pausa del tribunal estatal sobre el fallo, que debía expirar el 4 de enero, se extenderá indefinidamente hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos anuncie si aceptará la apelación y, si lo hace, hasta que emita una decisión final en el asunto. También arrastra a los nueve jueces federales a otra controversia que involucra al favorito para la nominación presidencial del Partido Republicano. El tribunal superior participa por separado en otros asuntos relacionados con el caso penal de subversión electoral de Trump. El juez de Colorado que ha presidido el juicio ha aceptado la solicitud del Partido Republicano estatal de intervenir en el caso poco después de que se presentara la demanda. En su presentación de este miércoles, el partido ha pedido a la Corte Suprema de Estados Unidos que se hiciera cargo del caso y restaurara el nombre de Trump en la boleta primaria de Colorado. "Al excluir al presidente Trump de la boleta electoral, la Corte Suprema de Colorado cometió un desprecio sin precedentes por el derecho de los partidos políticos de la Primera Enmienda a seleccionar a los candidatos de su elección y una usurpación de los derechos del pueblo a elegir a sus funcionarios electos", han denunciado los abogados defensores del partido. Además del argumento de la Primera Enmienda, el Partido Republicano de Colorado ha dicho que la Corte Suprema del estado amplió incorrectamente la "prohibición insurreccional" de la Constitución para aplicarla a los presidentes, a pesar de que el cargo no se menciona explícitamente en la disposición y han afirmado que sólo el Congreso, no los tribunales ni los funcionarios electorales estatales, puede hacer cumplir la prohibición. "Rechazando una larga historia de precedentes, una Corte Suprema estatal ha concluido ahora que los litigantes individuales, los tribunales estatales y los secretarios de estado en los 50 estados más el Distrito de Columbia tienen autoridad para hacer cumplir la Sección Tres de la Decimocuarta Enmienda", ha escrito el partido estatal. La Corte Suprema de Colorado rechazó previamente todos estos argumentos. El juez de primera instancia estuvo de acuerdo con la afirmación del Partido Republicano de Colorado de que la prohibición no se aplica a los presidentes, pero la Corte Suprema de Colorado no estuvo de acuerdo y anuló esa parte de su fallo, bloqueando a Trump de las elecciones. El partido también plantea la posibilidad de que otros estados adopten el razonamiento de Colorado para excluir a Trump de la boleta, ya que hay desafíos similares pendientes en Maine y Oregon, y algunos funcionarios demócratas han instado a los funcionarios electorales a considerar destituir a Trump sin un fallo judicial. "Con la cantidad de impugnaciones a la candidatura del presidente Trump ahora pendientes en otros estados, que van desde demandas hasta procedimientos administrativos, existe un riesgo real de que se tome prestado el análisis defectuoso y sin precedentes de la mayoría de la Corte Suprema de Colorado, y se repita el grave error legal resultante", han añadido. La petición se ha producido horas después de que la Corte Suprema de Michigan rechazara una demanda similar de la 14ª Enmienda, manteniendo a Trump en las elecciones de ese estado. Los resultados del duelo aumentan aún más lo que está en juego para la apelación de Colorado ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que está en una posición única para brindar orientación a nivel nacional sobre esta novedosa cuestión constitucional.