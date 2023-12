Carmen Borrego reacciona a la supuesta depresión que sufre Terelu Campos. ¿Cómo han afrontado la muerte de su madre?

En medio de las especulaciones sobre la posible depresión de Terelu Campos, el equipo de Europa Press ha podido hablar con Carmen Borrego. La hija de la icónica presentadora María Teresa Campos ha optado por no dar muchos detalles por el momento, respondiendo contundente a cada una de las preguntas. Con pocas palabras, Borrego decía tajante: "Preguntadle a mi hermana". Breves declaraciones que dejan claro que la colaboradora de televisión prefiere mantenerse al margen de los problemas de su hermana. Es por ello que ha reiterado que "no voy a hablar de nada": "Te lo agradezco pero no voy a decir nada". Por otro lado, Carmen ha asegurado que se encuentra "bien" a pesar de ser unas fechas difíciles, ya que este será el primer diciembre sin la presencia de su madre, quien falleció el pasado mes de septiembre. La ausencia de la matriarca de la familia Campos marca un periodo navideño emotivo y complicado para Carmen, Terelu y el resto de la familia. Unas navidades diferentes para el clan Campos, y sin duda, las más difíciles de su vida. El cariño y apoyo de familia y amigos conseguirán que reúnan todas sus fuerzas para poder disfrutar.