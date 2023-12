Bonos globales rumbo a registrar ganancia récord para dos meses

(Bloomberg) -- El mercado de deuda mundial va rumbo a registrar su mayor ganancia de dos meses a medida que los operadores aumentan las expectativas de que los bancos centrales de todo el mundo recortarán las tasas de interés el próximo año.

El índice Bloomberg Global Aggregate Total Return ha subido casi un 10% en noviembre y diciembre, su mejor racha de dos meses en datos que se remontan a 1990. El nerviosismo en torno a los riesgos de recesión se está filtrando en todos los mercados, lo que destaca las razones para poseer bonos, ya que los operadores apuestan a que las autoridades tendrán que realizar fuertes recortes de tasas de interés el próximo año para impulsar el crecimiento.

“Lo que estamos viendo ahora es un carnaval de bonos”, dijo Hideo Shimomura, gestora senior de cartera de Fivestar Asset Management Co. en Tokio. “Los inversionistas en bonos han estado hibernando y ahora siento que su deseo explosivo es salir de su guarida”.

Los operadores de swaps están descontando alrededor de 150 puntos básicos de recortes de tasas en Estados Unidos y el Reino Unido el próximo año, y de casi 175 puntos básicos en la eurozona, a medida que aumenta la confianza de los inversionistas en que los bancos centrales han ganado su batalla contra la inflación después de embarcarse en los ciclos de alza de tasas más agresivos en décadas.

Estas perspectivas ayudaron a atraer una fuerte demanda de bonos del Tesoro a dos y cinco años en las subastas de esta semana. La venta de deuda a siete años que se realizará más tarde el jueves es la próxima prueba de la demanda.

La baja de los rendimientos también hizo caer al dólar, lo que envió a monedas de todo el mundo a máximos de varios meses e impulsó los rendimientos de la deuda en moneda extranjera. El euro, el yen y la libra se encuentran en sus niveles más altos en al menos cuatro meses, mientras que el franco suizo está en su nivel más alto desde 2015.

La moneda japonesa obtuvo un impulso adicional debido a las expectativas de que el Banco de Japón aumentará las tasas de interés por primera vez desde 2007, y el jueves el Gobernador, Kazuo Ueda, fortaleció los argumentos para una medida en la primavera.

Los rendimientos a 10 años de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, un instrumentos de referencia mundial para el endeudamiento, han caído alrededor de 120 puntos básicos desde su máximo de octubre a alrededor del 3,82% en las operaciones europeas del jueves. Los valores respaldados por hipotecas estadounidenses, los bonos del Tesoro y los bonos gubernamentales franceses y alemanes fueron los que más contribuyeron al aumento del índice durante noviembre y diciembre, según mostraron datos de Bloomberg.

El fuerte desempeño desde mediados de octubre de los valores respaldados por hipotecas desafía la teoría de los libros de texto de que normalmente tienen un rendimiento inferior a otros tipos de bonos cuando los rendimientos están cayendo. Esto se debe a que los títulos habían sido infravalorados a medida que sus diferenciales de rendimiento se ampliaban con respecto a los bonos del Tesoro, dijo Shimomura de Fivestar.

“Muchos inversionistas habían estado esperando el momento de comprar valores respaldados por hipotecas y se apresuraron a comprarlos” cuando el mercado de bonos cambió, dijo.

Los bonos corporativos con grado de inversión a nivel mundial también se han recuperado y registran un rendimiento de casi el 11% desde principios de noviembre y apuntan a una ganancia récord para dos meses, según un índice de Bloomberg con datos que se remontan a 2001. Un ajuste de los diferenciales ha ayudado a que el crédito supere a la deuda pública durante ese período.

