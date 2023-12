Aplazada a enero la reunión prevista en Yibuti entre el jefe del Ejército de Sudán y el líder de las RSF

La reunión prevista este jueves en Yibuti entre el jefe del Ejército de Sudán, Abdelfatá al Burhan, y el líder de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), Mohamed Hamdan Dagalo, ha sido aplazada a enero, dando al traste con el que iba a ser el primer encuentro cara a cara entre ambos desde el estallido de la guerra en abril en el país africano. El Ministerio de Exteriores sudanés ha indicado que la Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD), encabezada por Yibuti, ha comunicado que Dagalo, alias 'Hemedti', no llegaría al país durante la jornada de este jueves "por motivos técnicos", según ha recogido la agencia estatal sudanesa de noticias, SUNA. Así, ha indicado que la reunión tendrá lugar en enero de 2024, sin que por ahora haya fecha y sin que las RSF se hayan pronunciado al respecto, al tiempo que ha subrayado que Al Burhan, quien es también presidente del Consejo Soberano de Transición, está dispuesto a trabajar para "poner fin al sufrimiento de los sudaneses, causados por la rebelión de esta milicia". La reunión había sido pactada tras semanas de contactos diplomáticos para sacar adelante un encuentro entre ambos líderes y después de que 'Hemedti' aceptara la iniciativa del último dirigente civil de Sudán, Abdulá Hamdok, para negociar el fin de la guerra con el Ejército de Sudán. Dagalo se desplazó el miércoles a Uganda, donde se reunió con el presidente del país, Yoweri Museveni, en su primer viaje al extranjero desde el inicio de las hostilidades. Así, afirmó desde Kampala que había informado al presidente ugandés de "las causas subyacentes de la guerra" y volvió a acusar al Ejército del estallido del conflicto. "También he presentado nuestra visión para participar en las negociaciones, detener las hostilidades y reconstruir el Estado sudanés a partir de unos pilares nuevos y justos", manifestó, antes de recalcar que Museveni "está implicado activamente en los esfuerzos para lograr paz y estabilidad". En este sentido, mostró su "profunda gratitud" a Museveni por su "hospitalidad" y aplaudió la "solidaridad" y la "generosidad" de la población de Uganda por "acoger a un gran número de sudaneses que se han visto forzados a huir del país a causa de las circunstancias desafiantes derivadas de esta guerra". "Continuaremos cumpliendo nuestro compromiso para poner fin a esta guerra, aliviar el sufrimiento del pueblo sudanés y mantener la seguridad, la paz y la estabilidad en todo nuestro país", recalcó 'Hemedti' a través de un comunicado publicado en su cuenta en la red social X. Tras ello, Museveni ha publicado una fotografía de la reunión en X y ha dicho que "ha dado la bienvenida a Mohamed Hamdan Dagalo, exvicepresidente del Consejo Soberano de Transición de Sudán". "Durante nuestra reunión, me ha informado sobre la actual situación en Sudán", ha apuntado. VIAJE A ETIOPÍA El propio 'Hemedti' ha llegado a primera hora de este jueves a la capital de Etiopía, Adís Abeba, donde ha sido recibido por el viceprimer ministro y ministro de Exteriores, Demeke Mekonnen, antes de un encuentro con el primer ministro etíope, Abiy Ahmed. "Hemos discutido la necesidad de poner fin rápidamente a esta guerra, la histórica crisis en Sudán y cómo reducir las dificultades que sufre el pueblo sudanés", ha dicho en su cuenta en X, donde ha recalcado que Etiopía "siempre ha apoyado y abogado por la seguridad y la estabilidad" en Sudán. Por su parte, Abiy ha confirmado el encuentro en un breve mensaje en su cuenta en X, donde ha publicado además varias foros de la reunión. "He recibido hoy a Mohamed Hamdan Dagalo y a su delegación para discutir cómo garantizar la paz y la estabilidad en Sudán", ha recalcado. Actualmente, Sudán ha cumplido más de ocho meses de conflicto entre el Ejército sudanés y las RSF, enfrentamientos que estallaron el 15 de abril tras las fuertes discrepancias sobre la integración del entonces grupo paramilitar --ahora declarado en rebeldía-- en el seno de las Fuerzas Armadas, que hicieron descarrilar el proceso de transición abierto tras el derrocamiento de Omar Hasán Al Bashir después de 30 años de poder. La guerra en Sudán ha devastado por completo el país y generado una de las mayores crisis humanitarias de tiempos recientes en África. El país suma, conflicto tras conflicto, casi siete millones de desplazados forzados y la última guerra se ha retroalimentado con un histórico conflicto intercomunitario en la región de Darfur, escenario, según ONG, de constantes atrocidades desde el estallido de la guerra.