Alcaraz, aclamado por sus paisanos, bate a un aguerrido Bautista y alza la primera Copa que lleva su nombre

El tenista murciano Carlos Alcaraz ha conseguido doblegar con dificultad a un aguerrido Roberto Bautista en el partido de exhibición correspondiente a la primera edición de la Copa que lleva su nombre, 'Copa Carlos Alcaraz', organizada por la Comunidad Autónoma y la Federación de Tenis de la Región. El actual número 2 del mundo ha alzado la primera edición de este título tras batir a Bautista ante un público entregado de 7.500 personas que ha abarrotado el Palacio de los Deportes de Murcia y ha aclamado a su paisano durante todo este encuentro, que ha estado patrocinado por El Pozo Alimentación. El de El Palmar se impuso no sin dificultad en el primer set por 7-6 y Bautista doblegó al murciano en el segundo set por 1-6. La disputa se resolvió en un 'super tie-break' que se iba a decantar al mejor de diez puntos y que Alcaraz consiguió ganar (10 a 7). Alcaraz ha alzado este primer título gracias a la velocidad de su derecha y de sus piernas en una pista rápida en la que ha batido a Bautista en un partido que comenzó a las 21.11 horas y concluyó a las 22.58 horas. El de El Palmar ha completado así de forma exitosa un nuevo paso en su preparación de cara al Open de Australia. El tenista murciano, actual número 2 del ranking de la ATP, ha llegado este jueves por la mañana a Murcia procedente de Riad (Arabia Saudí), donde este miércoles ganó por 4-6, 6-4 y 6-4 un partido de exhibición al serbio Novak Djokovic, número 1 de ese ranking mundial. Las dos horas de partido disputadas contra el serbio y los 6.500 kilómetros de viaje parecieron pasar factura al murciano, que tuvo que acudir al 'super tie-break' para batir a Bautista, un tenista que llegó a ser top 10 del ranking ATP en 2019. El de El Palmar, que ya atesora 12 títulos ATP a lo largo de su trayectoria, ha disputado el partido ante un público en el que se encontraban el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras; el alcalde de Murcia, José Ballesta; el vicepresidente de la Comunidad, José Ángel Antelo; y el director general de Deportes, Fran Sánchez, entre otras personalidades. Además, el público estaba integrado por ilustres personalidades del mundo del deporte regional como los ciclistas Alejandro Valverde y Luis León Sánchez; el ex tenista murciano Nicolás Almagro; los pilotos de motociclismo Fermín Aldeguer y Ana Carrasco; y el marchador Manuel Bermúdez. Al finalizar el encuentro, Bautista ha reconocido que para los tenistas es muy especial poder jugar en casa. "Veo todo el cariño que se le ha puesto a esta exhibición y, para mí, ha sido un placer estar hoy aquí con Carlos", según el deportista, quien ha remarcado que ha sido una experiencia "muy bonita" a la que "ojalá pueda volver". Por su parte, Alcaraz ha dado las gracias a Bautista por disputar este encuentro y también ha mostrado su gratitud a los organizadores del evento, que "ha sido maravilloso". Ha subrayado que los partidos del torneo han sido "muy bonitos" y que la gente de Murcia "merece lo máximo". Ha celebrado haber disfrutado de "su gente" en Murcia y ha admitido que ha sido "súper bonito". De hecho, ha dicho que le ha puesto "todo el esfuerzo del mundo" para estar en Murcia en las mejores condiciones. "Espero haceros disfrutar y que sea muchos años más", ha concluido. El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, fue el encargado de entregar los trofeos. Antes del encuentro, ha señalado que era "una tarde de alegría, de ilusión y de familia" y, a su juicio, el torneo se va a consolidar como una cita "obligada" en el panorama deportivo. "Es una tarde también para sentirnos orgullosos de la Región de Murcia y de lo que tenemos", según López Miras, quien espera que Alcaraz pueda volver todas las navidades a Murcia para disputar este torneo. El presidente murciano ha charlado antes del partido con el tenista murciano, quien le ha trasmitido que llevaba ocho años sin jugar un partido en su tierra. "Alcaraz ha hecho un esfuerzo extraordinario en unas fechas que son también para descansar", ha ensalzado López Miras, quien ha tachado la cita de "histórica". TRASLADAR EL CARIÑO DE LA TIERRA El objetivo del encuentro era "trasladar al jugador de El Palmar el cariño y el agradecimiento de su tierra en una jornada navideña de fiesta y convivencia en familia que contará con música, baile, espectáculo y, sobre todo, tenis", según han informado fuentes del Gobierno regional en un comunicado. Esta es la primera vez que Alcaraz, número 2 del ranking mundial y ganador de seis títulos en 2023, disputa un partido en la Región de Murcia desde que alcanzara la cima de este deporte. Pese a su apretado calendario deportivo, el campeón de Wimbledon 2023 ha querido hacer un hueco para protagonizar esta exhibición, que estará especialmente dirigida a los más pequeños. La jornada comenzó a las 17.30 horas con la apertura de puertas y se cerró con el partido entre Carlos Alcaraz y Roberto Bautista. El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, participó en el acto de entrega de premios de la Copa Carlos Alcaraz. El evento estuvo jalonado por la actuación de la academia de baile y espectáculos Murcia Dance, que sirvió de preámbulo al primer partido, el de tenis en silla de ruedas, que enfrentó al pachequero Kike Siscar, número 2 nacional y máxima referencia regional de este deporte, con el madrileño Jorge Iglesias. Al final del partido, la música tomó de nuevo el protagonismo de la pista a través de Belter Souls, compañía de música y artes escénicas que ofreció una actuación de soul y góspel antes del segundo enfrentamiento de la Copa. A continuación tuvo lugar el dobles mixtos entre varias de las jóvenes raquetas regionales y nombres a seguir en el futuro del tenis regional: Ariana Geerlings, de 18 años y afincada en Murcia; Alba Rey, de 21 años y natural de Águilas; Pablo Martínez, de 17 años y natural de Murcia; y Rafa Segado, de 17 años y natural de Cartagena. Los cuatro tienen títulos internacionales en categorías de formación de tenis y han jugado un partido de dobles mixto. Como antesala del gran partido, Serial Killerz, dúo conocido por su mezcla de música electrónica y percusión, ha ambientado y preparado al público antes de que saltaran a la pista Alcaraz y Bautista. El tenista castellonense Roberto Bautista Agut, ganador de once títulos ATP en su carrera y extop 10 mundial, es compañero de Alcaraz en el equipo de Copa Davis y una de las mejores raquetas nacionales. El evento, cuyas 7.000 entradas puestas a la venta se agotaron en cuestión de minutos, pudo seguirse también en directo a través de La7tv, la televisión autonómica pública de la Región de Murcia. Toda la recaudación se destinará a fines benéficos.