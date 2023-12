Tom Smothers, integrante del dueto The Smothers Brothers, fallece a los 86 años

Los Ángeles (EE.UU.), 27 dic (EFE).- El comediante Tom Smothers, el mayor del dueto cómico musical The Smothers Brothers, recordados por su revolucionaria sátira política a finales de la década de 1960, falleció a los 86 años de edad tras una "reciente batalla contra el cáncer".

El Centro Nacional de Comedia hizo público a través de un comunicado que el también músico murió "en paz" el 26 de diciembre en su casa de Santa Rosa, California, y que estuvo acompañado de sus familiares al momento del deceso.

"Tom no solo era el cariñoso hermano mayor que todo el mundo querría tener en su vida, sino también un compañero creativo único. Le estaré eternamente agradecido por haber pasado toda una vida con él, dentro y fuera del escenario, durante más de 60 años", dijo su hermano y compañero artístico Dick Smothers en el mismo comunicado.

Los hermanos conocieron la fama gracias a su particular grupo musical de folk que tuvo su primera aparición en televisión en "The Smothers Brothers Show" (1965-1966).

Con la intención de atraer nuevas audiencias, el canal estadounidense CBS les otorgó el control creativo del programa de variedades "The Smothers Brothers Comedy Hour" (1967-1969) dando como resultado una producción humorística con sátira política atrevida y actuaciones musicales de estrellas como The Who, Joan Baez o The Doors.

El programa de los hermanos Smothers obtuvo un gran éxito y fue popular entre los jóvenes, pero el programa fue cancelado repentinamente después de tres temporadas por abordar temas como la guerra de Vietnam, el uso recreativo de drogas o los conflictos raciales.

Tras la disolución, el mayor de los Smothers se volvió más activo en la política y fue cercano a personalidades como John Lennon, con quien tocó la guitarra durante la grabación del tema anti-bélico "Give Peace a Chance" de 1969.

El comediante continuó con su carrera en televisión y formó parte de películas como "Get to Know Your Rabbit" (1972), "Speed Zone" (1989), o "The Informant!" (2009). EFE

