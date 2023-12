Sordo (CCOO) desconoce en qué medidas trabaja el Gobierno y asegura que no ha habido espacio de diálogo

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado este miércoles que, desde el sindicato, "no tienen ni idea de las medidas en las que el Gobierno está trabajando", en el marco del Consejo de Ministros que se celebra hoy, y en el se aprobará la prórroga parcial del 'escudo social'. Sordo, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha asegurado que el Ejecutivo "no se ha dignado en ponerse en contacto con las organizaciones sindicales y no ha habido un espacio de diálogo o de negociación sobre las medidas". También ha apostillado que el Gobierno, de un tiempo a ahora, "está pecando de una opacidad enorme y está posponiendo el papel del diálogo de la concertación social", lo que a juicio de Sordo es "verdaderamente sorprendente", teniendo en cuenta los réditos que considera que le dio al país en la anterior legislatura. En concreto, el Consejo de Ministros aprobará este miércoles la prórroga parcial del 'escudo social' para combatir los efectos de la inflación, la crisis energética y la guerra de Ucrania, y mantendrá las medidas referentes al ámbito laboral, la imposibilidad de suspender los suministros básicos, la ampliación de los descuentos correspondientes al bono social eléctrico o la suspensión de los desahucios. El nuevo paquete que se aprobará hoy en el último Consejo de Ministros del año será el octavo impulsado por el Ejecutivo para seguir respondiendo al impacto de la guerra en Ucrania y el incremento de precios, una movilización de recursos que, hasta ahora, asciende a unos 47.000 millones de euros.