Shakira, la verdad sobre su nueva ilusión amorosa, y cómo está su relación con Gerard Piqué

A punto de terminar uno de los años más exitosos de su vida a nivel musical -sus vendettas a Gerard Piqué en forma de canciones como 'Session 53' con Bizarrap, 'TQG' con Karol G, o 'Copa vacía' con Manuel Turizo no le han dado más que alegrías- Shakira podría estar de nuevo ilusionada en el amor. O así lo han asegurado en los últimos días diferentes medios de comunicación internacionales, que han revelado que entre la colombiana y el productor argentino Rafael Arcaute podría haber algo más que una amistad. Una información que ha sido desmentida rotundamente por su entorno. Como ha contado Lorena Vázquez en 'Y ahora Sonsoles' la única prioridad de la artista en estos momentos son sus padres, sus hijos Milan y Sasha y su carrera, y no tendría ningún tipo de interés en enamorarse ahora mismo. "No sé si le hace demasiada gracia con que la relacionen con el productor musical, porque es una persona a la que conoce desde hace mucho tiempo y con el que está vinculada profesionalmente. Ahora mismo está disfrutando de ser una mujer soltera. No creamos en todos los nombres que nos llegan, porque ahora mismo para nada tiene ganas de tener una nueva relación sentimental" ha explicado la periodista. SU RELACIÓN CON GERARD PIQUÉ MEJORA Además de negar que Shakira esté ilusionada con Rafael Arcaute, la colaboradora también ha revelado en qué punto están la cantante de 'Pies descalzos' y Gerard Piqué tras la tensión que ha marcado su relación desde su separación en junio de 2022. Al parecer, la expareja estaría pasando por un buen momento y la cordialidad sería tal que, en lugar de recurrir a sus abogados como hasta ahora, serían ellos los que hablan directamente por teléfono de las cosas relacionadas con sus hijos. "Las cosas están más tranquilas y parece que ella se ha dado cuenta de que a lo mejor hay que dejar de lado a los abogados y que hablando se entienden las personas" han apuntado en el programa presentado por Sonsoles Ónega. En estos momentos los pequeños están disfrutando de las vacaciones de Navidad con su madre, pero aterrizarán en Barcelona en los próximos días para celebrar Nochevieja y Reyes con el exfutbolista. Posteriormente regresarán a Miami con la artista para retomar el curso escolar. EL NUEVO HITO ALCANZADO POR SHAKIRA EN SU BARRANQUILLA NATAL La mejoría de su relación con Piqué no es la única buena noticia que tiene que celebrar Shakira a pocos días de terminar el año, ya que su adorada Barranquilla le ha rendido un homenaje muy especial dedicándole una impresionante escultura de bronce de 6,5 metros en su honor en una de las zonas más populares de su localidad natal. Una estatua que representa a la cantante realizando su famosa danza del vientre y que refleja la esencia que la ha convertido en una de las personalidades más importantes e influyentes del planeta. "Un 02 de febrero de 1977 nace de Barranquilla para el mundo: Un corazón que compone, unas caderas que no mienten, un talento inigualable, una voz que mueve masas y unos pies descalzos que marchan por el bien de la niñez y la humanidad. Escultura de Shakira fundida en bronce de 6,50 metros de alto realizando su icónica danza del vientre. El final de su falda en aluminio simboliza las olas del mar y el río. Sus brazos elevados y manos entrelazadas de forma vertical representan el alcance de la trascendencia" reza la placa que acompaña a la espectacular escultura de Shakira, en cuya inauguración han estado presentes tanto sus padres, Nadia Ripoll y William Mebarak, y sus hermanos, como ella misma ha compartido muy emocionada en sus redes sociales.