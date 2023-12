NTT Data lanza una estrategia de ciberseguridad global para aumentar la protección mediante el soporte 'end to end'

NTT Data ha puesto en marcha una nueva estrategia de ciberseguridad, unificada a nivel mundial, con la que espera brindar un soporte 'end to end' a sus clientes y ayudarles a enfrentar amenazas cibernéticas que cada vez son más sofisticadas. La compañía considera que las consecuencias de los ciberataques, incluidos el 'ransomware', así como los ataques a la cadena de suministro, son cada vez más graves. Por tanto, para que las empresas expandan su negocio, es necesaria un plan unificado que pueda proporcionar un soporte integral a las organizaciones que abordan los desafíos de la ciberseguridad a nivel mundial. Se trata de una estrategia que incluye una amplia gama de servicios avanzados de ciberseguridad a nivel mundial, desde la estrategia y la consultoría técnica ahsta la integración tecnológica, la detección y respuesta gestionadas unificadas y la respuesta a crisis. En concreto, estos servicios constan de 15 dominios tecnológicos unificados a nivel mundial para cubrir los riesgos cibernéticos corporativos, según ha explicado la compañía, que ha insistifo en que, al fortalecer las colaboraciones con socios, las corporaciones multinacionales podrán confiar en una experiencia de ciberseguridad constante en cualquier parte del mundo. Por tanto, con esta estrategia global, los clientes de NTT Data podrán superar las diferencias y los desafíos de cada ubicación en términos del entorno empresarial, los recursos, el idioma, la cultura o las leyes y las regulaciones. De esa manera, podrán "centrarse en la innovación y el crecimiento empresarial", tal y como ha mencionado el vicepresidente sénior jefe de Tecnología e Innovación de NTT Data Group Corporation, Hideiko Tanaka. De cara a finales del año fiscal 2027, la firma planea aumentar el número de profesionales de ciberseguridad a aproximadamente 15.000 a través de su Programa Global de Desarrollo de Talento, así como fortalecer su cartera de servicios 'end to end', aprovechando tencologías como la criptografía poscuántica o la IA patentada por NTT Group. Conviene mencionar que en las últimas tres décadas, la empresa ha impulsado el crecimiento sostenible de la sociedad digital mediante el apoyo a infraestructuras sociales crítias, como administraciones, bancos, organizaciones sanitarias o empresas de telecomunicaciones. Actualmente, cuenta con grandes entornos Zero Trust y ofrece un servicio de externalización de la seguridad y protege a las principales empresas del mundo de situaciones críticas causadas por ciberataques masivos.