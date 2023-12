Miércoles, 27 de diciembre de 2023 (18:00 GMT)

===============

ISRAEL PALESTINA

===============

Hamás denuncia el robo de órganos de cuerpos sacados de Gaza mientras Israel lo niega

Rafah (Gaza)/Jerusalén (EFE).- Hamás denunció este miércoles que cuerpos de palestinos devueltos por Israel a Gaza tenien órganos "robados", mientras que el Gobierno israelí aseguró que respeta la integridad de cadáveres que son llevados para determinar si corresponden a rehenes asesinados por el grupo islamista. En un comunicado, Hamás aseguró que Israel entregó el martes en Rafah, en el sur de Gaza, cerca de ochenta cuerpos en descomposición, "difíciles de reconocer, tras haberlos sacado de diferentes zonas de la Franja" palestina.

Erdogan compara a Netanyahu con Hitler por su "crueldad" en Gaza

Estambul (EFE).- El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmo este miércoles que no hay diferencia entre el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y Adolf Hitler, y aseguró que la "crueldad" de los ataques de Israel en Gaza hacen incluso "echar de menos" al dictador nazi. "Hablan mal de Hitler. Pero, entre vosotros y Hitler ¿qué diferencia hay? Esto nos hace echar de menos a Hitler. Lo que hace Netanyahu ¿es menos de lo que hizo Hitler?", preguntó el mandatario turco durante una intervención pública.

Netanyahu responde a Erdogan que es el menos indicado para dar lecciones a Israel

Jerusalén (EFE).- El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, manifestó este miércoles que el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, "es la última persona que puede predicar moralidad" a los israelíes. El presidente turco afirmó este miércoles que no hay diferencia entre Netanyahu y Adolf Hitler, porque la "crueldad" de los ataques de Israel en Gaza hacen incluso "echar de menos" al dictador nazi.

============

ISRAEL LÍBANO

============

Hizbulá anuncia el lanzamiento de 30 cohetes contra una ciudad en el norte de Israel

Beirut (EFE).- El grupo chií libanés Hizbulá ha anunciado que hoy lanzó una treintena de cohetes contra la localidad israelí de Kiryat Shmona, en la sexta acción reivindicada por el movimiento armado desde esta mañana contra objetivos en el norte de Israel cercanos a la frontera entre ambos países. "Los muyahidines de la Resistencia Islámica atacaron a las 16.30 (14.30 GMT) de este miércoles 27 de diciembre la colonia de Kiryat Shmona, el pueblo ocupado de Al Khalisa, con 30 cohetes tipo Katyusha", informó la formación libanesa en un escueto comunicado.

Israel lleva a embajadores a la frontera para "presionar" a Líbano a actuar contra Hizbulá

Jerusalén (EFE).- Israel llevó este miércoles a un grupo de embajadores a su frontera con Líbano a fin de "presionar" al Gobierno de este país para que actúe contra el grupo chií Hizbulá para que cesen las hostilidades en la zona. "El recorrido es parte de la política y de la actividad diplomática del Ministerio de Exteriores para ejercer presión internacional sobre el Gobierno libanés (...) para evitar una guerra en Líbano", informó este departamento en un comunicado.

-----------------------

UCRANIA GUERRA

Avdivka, el próximo objetivo de la tropas rusas en el frente oriental

Kiev/Moscú (EFE).- El bastión de Avdivka se ha convertido en el próximo objetivo de la tropas rusas en la región oriental de Donetsk tras la captura de Márinka, mientras el mando ucraniano no descarta un repliegue de esa localidad, no sin antes intentar infligirle el mayor número posible de bajas al enemigo. "Defenderemos tanto como podamos mientras tengamos fuerzas para hacerlo. Si las fuerzas no son suficientes y vemos que es mejor salvar a la gente, entonces, por supuesto, tomaremos esa decisión y salvaremos a la gente", resumió la situación en el frente el comandante en jefe de la Fuerzas Armadas de Ucrania, Valeri Zaluzhni.

RUSIA ELECCIONES

La pacifista rusa Duntsova no concurrirá en las presidenciales tras el rechazo del Supremo

Moscú (EFE).- La periodista rusa Yekaterina Duntsova, que se opone a la guerra en Ucrania, no podrá participar como candidata en las elecciones presidenciales de marzo de 2024 después de que el Tribunal Supremo rechazara el miércoles su recurso judicial. El Supremo le dio la razón a la Comisión Electoral Central (CEC), que se negó a inscribir su candidatura presidencial por defectos de forma al recibir el apoyo de una iniciativa popular.

BRASIL ECONOMÍA

Brasil crece y ataja la inflación, pero dispara su déficit en el primer año de Lula

São Paulo (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, completa el primer año de su mandato con un crecimiento económico del país muy por encima del esperado, la inflación bajo control y el desempleo en un dígito, pero con el déficit público al alza. Todas las previsiones de principios de año daban a la mayor economía de América Latina un crecimiento exiguo próximo al cero, pero cerrará 2023 con una expansión que rondará el 3 %.

ARGENTINA JUSTICIA

La Justicia argentina rechaza el recurso de amparo de la CGT contra el decreto de Milei

Buenos Aires (EFE).- La Justicia argentina rechazó este miércoles la medida cautelar planteada por la Confederación General de Trabajadores de la República Argentina (CGT) contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado el pasado 20 de diciembre por el presidente Javier Milei. El juez laboral José Ignacio Ramonet rechazó la apertura del proceso solicitado por la central obrera más importante del país argumentando que el DNU, aunque ha sido sancionado por el mandatario, aún no ha entrado en vigor.

ARGENTINA POLÍTICA

La oposición desafía a Milei a que denuncie en tribunales si hay coimas en el Parlamento

Buenos Aires (EFE).- Legisladores de la oposición desafiaron este miércoles al presidente argentino, Javier Milei, a que si tiene pruebas denuncie en los tribunales la existencia de coimas en el Parlamento. Este desafío responde a las críticas del nuevo jefe del Estado argentino a los diputados y senadores reacios a aprobar el decreto de urgente necesidad (DNU) que él firmó hace una semana y que contiene más de 300 medidas para reformar la economía del país.

EEUU IA

The New York Times demanda a Microsoft y a OpenAI por usar sus textos sin permiso

Nueva York (EFE).- El periódico The New York Times presentó una demanda este miércoles contra Microsoft y la empresa de inteligencia artificial OpenAI por utilizar sus textos sin permiso para entrenar a sus modelos de IA. De acuerdo con el medio, millones de sus artículos se han utilizado para afinar unos 'chatbots' contra los que ahora se ven obligados a competir en el sector de la información.

CUBA FEMINICIDIOS

El feminismo independiente de Cuba lamenta que su labor esté "criminalizada"

La Habana (EFE).- Tras cada uno de los casi 200 feminicidios verificados en Cuba desde 2019 -85 este año- está el difícil trabajo de activistas como Yanelys Núñez, que lamentan que esta labor esté "criminalizada", pero ven como "un gran paso" haber colocado el problema en la agenda pública y haber obligado al Gobierno a actuar, aunque tarde. Núñez, coordinadora del Observatorio de Género de Alas Tensas, una publicación feminista independiente, cuenta a EFE cómo, desde el anonimato e incluso desde el exilio - como es su caso-, las activistas operan para poder registrar los crímenes machistas en la isla.

CRISIS MIGRATORIA MÉXICO

López Obrador descarta que Blinken le pida endurecer los controles migratorios

Ciudad de México (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, descartó este miércoles que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, le pida en la reunión que mantendrán endurecer los controles migratorios en la frontera ante el repunte del flujo migratorio en la región. "No (pedirán endurecer los controles migratorios) porque ellos (el Gobierno de Joe Bien) saben muy bien cuáles son nuestras propuestas, siempre hemos hablado de que hay que atender las causas, que lo ideal es que se ayude a países pobres", respondió el jefe del Estado a una pregunta expresa en su conferencia de prensa matutina.

ECUADOR GOBIERNO

Ecuador: 2023 convulso en lo político, complicado en lo económico y con escándalo judicial

Quito (EFE).- Ecuador cierra un 2023 convulso en lo político, complicado en lo económico, y en medio del escándalo desatado tras una investigación de la Fiscalía que, por el momento, ha provocado la renuncia -desde prisión- del presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. El año comenzó mal para el entonces presidente Guillermo Lasso, a quien el electorado castigó en febrero en las urnas al votar mayoritariamente "No" en las 8 preguntas de un plebiscito sobre seguridad, democracia y medioambiente, mientras la oposición salía fortalecida en las elecciones locales, realizadas a la par.

ESPAÑA CATALUÑA

Sánchez rechaza la autodeterminación y ofrece "un punto de encuentro" al independentismo

Madrid (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ofreció este miércoles a los partidos independentistas catalanes alcanzar "un punto de encuentro" que deje atrás propuestas "maximalistas" como un referéndum de autodeterminación en la región autónoma de Cataluña, que el Ejecutivo "no comparte, ni acepta". Sánchez se refirió así, en una rueda de prensa en Madrid, al discurso de Navidad que pronunció el martes el presidente de Cataluña, el independentista Pere Aragonés. EFE

