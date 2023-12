Magnate Telles cede a hijo inversión en mayor cervecera mundial

(Bloomberg) -- Marcel Telles, el multimillonario inversionista brasileño que cofundó la firma de adquisiciones 3G Capital Inc., cedió su participación en la cervecera Anheuser-Busch InBev SA a su hijo Max, en un importante paso hacia los planes para la sucesión.

La participación de Telles en AB InBev, que ayudó a acumular a través de una serie de acuerdos con sus socios Jorge Paulo Lemann y Carlos Sicupira, tiene un valor de alrededor de US$6.100 millones, según el índice Bloomberg Billionaires.

Telles transferirá la totalidad de la participación a Max, quien también lo reemplazará en la entidad que controla la inversión, según una presentación realizada el martes ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Telles, de 73 años, es el más joven del trío de multimillonarios y el que trabajó durante más tiempo en cervecerías durante su asociación, que se remonta a la década de 1970. Dirigió la brasileña Brahma después de ser adquirida por su antiguo banco de inversión Garantia a fines de la década de 1980 y luego ayudó a crear Ambev en 1999. AB InBev, fabricante de Budweiser, Stella Artois y Michelob Ultra, se formó en 2008 tras fusiones con las belgas Interbrew y Anheuser-Busch.

El patrimonio neto de Telles ha aumentado un 9% este año a US$10.700 millones, según el índice de riqueza de Bloomberg.

El magnate ya ha transferido algunas de sus otras posesiones a sus hijos: cedió acciones en la inmobiliaria brasileña São Carlos Empreendimentos e Participações SA a sus hijos Max y Christian en 2017. Lemann y Sicupira también transfirieron acciones de esa firma a miembros de su familia en ese momento.

El trío de multimillonarios brasileños posee su participación en AB InBev principalmente a través de la entidad BRC. Tiene una participación del 50% en Stichting AK Netherlands que, a su vez, posee un 33,47% de AB InBev, según el sitio web de la empresa.

