Los Detroit Pistons firman la peor racha de derrotas consecutivas en una temporada de la historia de la NBA

Los Detroit Pistons no pudieron evitar este martes entrar en la historia 'negra' de la NBA al caer por 112-118 ante los Brooklyn Nets y sumar su vigesimoséptima derrota consecutiva, nuevo récord en la liga en una temporada. De este modo, los Pistons desempataron en este dudoso honor con los Cleveland Cavaliers de la campaña 2010-2011 y los Philadelphia 76ers de la 2013-2014 y se sitúan con un pobre balance de 2-28 en este inicio de temporada, donde llevan sin ganar desde el pasado 28 de octubre. Gracias a Cade Cunningham (41 puntos), tuvieron esperanzas de hacerlo cuando llegaron a dominar por 97-92 al inicio del cuarto final, pero los visitantes, que ya les habían derrotado el pasado sábado, aceleraron y se quedaron con el triunfo. Esto acabó provocando incluso el enfado de los aficionados congregados en el Little Caesars Arena, que empezaron a gritar 'Vende el equipo' al dueño Tom Gores, aunque este ni siquiera estaba en el recinto. Ahora, la franquicia de Michigan intentará frenar esta mala racha el jueves ante Boston Celtics para no igualar el peor record general de derrotas seguidas en poder de los Sixers, que llegaron a perder 28 partidos consecutivos entre finales de la temporada 2014-2015 y principios de la 2015-2016.