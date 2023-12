La Reina Letizia regresa a televisión de la mano de Gomaespuma por un motivo muy especial

La Reina Letizia es una caja de sorpresas, y lo ha vuelto a demostrar a punto de terminar el año con su inesperado regreso a televisión de la mano de Juan Luis Cano y Guillermo Fresser, integrantes del recordado dúo Gomaespuma. 20 años después de su compromiso con el ahora Rey Felipe, la asturiana vuelve a la pequeña pantalla -cuando conoció al heredero al trono era presentadora del telediario de TVE- por una buena causa, la salud mental. Mostrando su faceta más cercana y natural, su Majestad ha protagonizado una divertida charla con los humoristas que Movistar+ ha publicado en sus redes sociales para promocionar 'Gomaespuma, el reencuentro', un especial que podemos ver al completo en la plataforma desde este 26 de diciembre y que supone el reencuentro del mítico dúo cómico de Onda Cero 17 años después de su separación con motivos solidarios. Y es que todo lo recaudado se destinará a la Fundación Gomaespuma para impulsar la educación y la cultura entre las personas más desfavorecidas. Y para promocionarlo, demostrando una vez más su compromiso incondicional con las causas sociales, la Reina Letizia, que espontánea y de lo más sonriente ha confesado ser una gran admiradora de 'Gomaespuma' y haber escuchado "a escondidas" su popular programa de radio cuando era tan solo una adolescente, hace casi 4 décadas: "Quién me iba a decir a mí que después de estos años, en los que yo tenía 13 y 14, y que escuchaba a escondidas de madrugada el programa de Gomaespuma en Antena 3 Radio...", ha reconocido, confesando que fueron los míticos personajes de Fresser y Cano, "Carmelo Cotón o Luis Ricardo Borriquero" los que la hicieron soñar con ser periodista para "conectar" con el público como ellos. Doña Letizia también ha aprovechado el avance promocional del especial para hablar de la importante labor de la Fundación Gomaespuma con el programa 'Think Equal' sobre "la educación social y de las emociones". "Es una herramienta que previene cualquier malestar psíquico, que de eso se trata la salud mental. Enhorabuena", ha aplaudido la Reina. Finalmente, expresiva y sonriente, ha vuelto a rendir homenaje a aquella generación -la suya- que ahora ronda los 50 años y que se ha criado "a los pechos de Gomaespuma", un espacio que dejó de emitirse en 2007 y que, como ha revelado, sigue recordando con muchísimo cariño. 'Gomaespuma, el reencuentro' ya se puede ver en Movistar Plus+. Un especial que recorre la historia del famoso dúo y que contará con la presencia de invitados estelares; de sus colaboradores más emblemáticos; de actuaciones musicales y en el que los cómicos, con algunas de las secciones más icónicas de su programa radiofónico, harán un repaso de las noticias más destacadas de los útimos 30 años con su particular estilo.