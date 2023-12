La oposición desafía a Milei a que denuncie en tribunales si hay coimas en el Parlamento

Buenos Aires, 27 dic (EFE).- Legisladores opositores desafiaron este miércoles al presidente argentino, Javier Milei, a que si tiene pruebas, denuncie en los tribunales la existencia de coimas en el Parlamento, tal y como afirmó el nuevo mandatario al criticar a los diputados y senadores reacios a aprobar el decreto de urgente necesidad (DNU) que él firmó hace una semana y que contiene más de 300 medidas para reformar la economía del país.

"A esos que les gusta tanto la discusión, discutir la coma y todo eso es porque están buscando coimas. ¡Cuidado! Este DNU apunta contra los corruptos. Hay mucho vivillo y delincuente dando vuelta", fueron las controvertidas declaraciones que hizo el gobernante la noche del martes en una entrevista en el canal LN+.

Las palabras del jefe del Estado desataron una ola de reacciones en contra, sobre todo de legisladores cercanos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2017-2015), la principal adversaria política del mandatario ultraliberal.

Milei ha apuntado incluso que si el decreto es rechazado en el Congreso podría llamar a un plebiscito, pero el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, puntualizó que la consulta ciudadana no sería vinculante, toda vez que "la decisión de los votantes no incide en el devenir del decreto", declaró a radio Urbana Play.

"Muy grave. Milei fue diputado hasta hace pocos días. Si conoció o conoce algún pedido de coimas o soborno en la Cámara de Diputados debería denunciarlo. Un fiscal tiene que actuar de oficio y exigir urgentes explicaciones. Si no, impulsaremos una denuncia. No vale todo", escribió hoy en la red social X (antes Twitter) el diputado German Martínez, de Unión por la Patria (peronismo).

"Tiene responsabilidades públicas y por ley está obligado a denunciar actos ilícitos que usted tenga conocimiento. No puede amenazar ni injuriar a los representantes electos, salvo que tenga las pruebas correspondientes de lo que acusa", replicó a Milei la senadora Carolina Moisés.

"Pretender ensuciar nuestra tarea como legisladores para apretarnos (presionarnos) es un acto se cobardía y solo demuestra su propia debilidad en las Cámaras legislativas", reprochó al presidente la legisladora peronista.

Las críticas a Milei por sus declaraciones le llovieron desde diferentes formaciones políticas de la oposición, no sólo del kirchnerismo.

"El presidente no mandó ningún proyecto de ley, pero si hay legisladores que le pidieron coimas tiene que denunciarlo, porque esa es su obligación y porque el pueblo tiene derecho a saberlo (...), si no lo hace, sería una bravuconada no digna de su investidura", publicó en la red X la diputada Paula Oliveto, de la Coalición Cívica (centro derecha).

Y más contundente aún fue la reacción de la diputada Mónica Litza, del Frente Renovador (corriente crítica del peronismo), quien le preguntó al mandatario “si lo de coimas en el Congreso lo dice con conocimiento de causa”, y le recordó que "antes de ser presidente fue legislador". EFE

mf/eat