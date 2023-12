Irán niega haber acelerado la producción de uranio enriquecido y dice que "no hay trabajos nuevos" en este campo

Las autoridades de Irán han rechazado este miércoles las afirmaciones del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) sobre una aceleración de la producción de uranio enriquecido al 60 por ciento por parte de Teherán y han recalcado que "no hay trabajos nuevos" en este campo. "La gente debe ser consciente de que no tenemos trabajos nuevos y que mantenemos las actividades, que se llevan a cabo en línea con el marco y las regulaciones", ha señalado el jefe del Organismo de la Energía Atómica de Irán (OEAI), Mohamed Eslami. "Estas palabras son parte de un frenesí mediático y los objetivos que buscan están bastante claros", ha manifestado, antes de vincular las declaraciones del OIEA con la situación en la Franja de Gaza, según ha informado la agencia iraní de noticias Tasnim. Así, Eslami ha señalado que "en esta situación política y al hilo de lo que ha causado para ellos la guerra en Gaza, están intentando generar otro espacio para girar el foco y a la opinión pública de Gaza a Irán". "Está claro cuáles son sus objetivos", ha zanjado. El director general del OIEA, Rafael Grossi, informó el martes a los Estados miembro de la organización de que desde finales de noviembre se han producido unos nueve kilos de uranio con una pureza de hasta el 60 por ciento, frente a los tres kilos mensuales de meses atrás. Irán había comunicado sus planes de aumento de la producción a finales de noviembre y los inspectores del OIEA pudieron constatar durante las visitas de los días 19 y 24 de diciembre a las instalaciones de Natanz y Fordo que se había alcanzado dicho nivel, según confirmaron fuentes del OIEA a Europa Press. Si bien para fabricar una bomba nuclear es necesario un enriquecimiento del 80 por ciento, Irán siempre ha defendido que no tiene intención alguna de crear armamento de este tipo, y que dicho desarrollo solo tiene motivaciones pacíficas vinculadas a asuntos de energía y desarrollo.