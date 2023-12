Infografías del miércoles 27 de diciembre de 2023

ESPECIAL DEPORTES 2023 - La Super Bowl LVII coronó a los Kansas City Chiefs como campeones, mientras que los Vigilantes lograron su primer título en la Serie Mundial de Béisbol en toda su historia. Además, los Nuggets se posicionaron en el primer puesto de la Conferencia Oeste. Estos son algunos de los puntos destacados de los campeones norteamericanos en el año 2023.ESPECIAL POLÍTICA 2023 - En un año marcado por la guerra entre Israel y Hamás han sido varios los personajes determinantes a lo largo de 2023, donde hemos visto cambios de rumbo político, avances tecnológicos y diversos reclamos sociales.ESPECIAL SERIES 2023 - Del videojuego a la acción en vivo con 'The Last of Us' de HBO, Ahsoka Tano del universo de 'Star Wars', y el drama familiar de los Roy que llegó a su cuarta y última temporada en 'Succession', son algunas de las series más destacadas del 2023.

