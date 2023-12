Iñaki Urdangarín ya vive con Ainhoa Armentia y sus hijos en el piso familiar de su novia

Ultimando los detalles del comunicado con el que haría oficial su divorcio con la Infanta Cristina, Iñaki Urdangarín ha dado un paso tan importante como significativo en su relación con Ainhoa Armentia que refleja el momento que vive la pareja a punto de cumplir su segundo aniversario de relación. Y es que tal y como ha revelado 'TardeAR', el ex cuñado del Rey Felipe VI ha dejado la casa de su madre Claire Liebaert -donde residía desde que salió de prisión- en Vitoria y se ha ido a vivir a la casa familiar de su novia, donde Ainhoa vive con sus dos hijos adolescentes. Sin embargo, este no será su 'nido de amor' definitivo, ya que como ha asegurado la colaboradora Leticia Requejo, la enamorada pareja habría alquilado un piso a las afueras de la capital alavesa, en la que todavía no se han instalado no porque Urdangarín no haya llegado todavía a un acuerdo de divorcio con doña Cristina, sino porque están reformándolo para dejarlo a su gusto. Una obra que consiste en reformar dos cuartos de baño y la cocina, que rondaría los 6000 euros, que finalizará en aproximadamente dos meses y que aunque se trata de una vivienda en régimen de alquiler no descatarían comprarla en un futuro. "Me dicen que se está encargando casi de todo Iñaki, que claro tiene todo el tiempo del mundo para hacerlo porque está en paro. Me cuentan que es muy detallista y que está muy encima de la obra. Que ella está siendo muy rancia y que en el trato es demasiado fría", ha contado la tertuliana. Un paso al frente que evidencia lo consolidada que está su noviazgo, a pesar de que la madre de Iñaki Urdangarín no tendría intención de tener relación con Ainhoa porque para ella su nuera sigue siendo la infanta Cristina, por la que siente un gran cariño. Tampoco los cuatro hijos de los ex duques de Palma -Juan, Pablo, Miguel e Irene- que viajarán a Vitoria en Nochevieja para estar con su familia paterna, quieren estrechar lazos con la pareja de su padre. Según 'Vanitatis' la única condición que habrían impuesto para la última cena de 2023 sería que no estuviese presente Ainhoa.