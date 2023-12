Genoveva Casanova se arma de valor y toma una decisión dos meses después de sus imágenes con Federico de Dinamarca

La vida de Genoveva Casanova cambió radicalmente el pasado 8 de noviembre. Ese día la mexicana 'desaparecía' tras la publicación de unas imágenes disfrutando de un encuentro de carácter privado con el Príncipe Federico de Dinamarca en Madrid. Desbordada por el escándalo que ha supuesto tanto en España como en el país nórdico la salida a la luz de su amistad con el hijo de la Reina Margarita, la ex de Cayetano Martínez de Irujo ponía tierra de por medio y abandonaba la capital horas antes de que su cita con el heredero danés protagonizase la portada de la revista 'Lecturas'. Días después era pillada conversando por teléfono acaloradamente en San Sebastián, lugar donde se refugió -en el palacio de Arbaizenea, propiedad del hijo de la duquesa de Alba- en un primer momento. Lo que ha hecho desde entonces es un auténtico misterio; hay quien aseguró que se había ido a Londres, donde residen sus hijos Luis y Amina, y quien afirmó que se encontraba en su México natal, pero lo cierto es que ha conseguido pasar completamente desapercibida y no existen imágenes suyas desde hace casi dos meses. Sin embargo, consciente de que no puede 'esconderse' eternamente, Genoveva ha regresado a Madrid para pasar las Navidades en familia y, aunque no se ha dejado ver, las visitas de Cayetano a su residencia en el madrileño barrio de Retiro y la presencia de sus hijos y de sus dos perros -sus fieles compañeros- en el lugar evidencian que la socialité ha vuelto tras el escándalo. Y además ha tomado una decisión muy importante. Según ha revelado la revista 'Semana', la mexicana está dispuesta a dar la cara y se estaría planteando romper su silencio tras sus controvertidas imágenes con el Príncipe Federico. Cansada de estar escondida y no poder hacer vida normal desde hace dos meses, Genoveva quiere pasar página y dar la cara. Algo que podría ser antes de lo que creemos. A pesar de que anímicamente no está bien y están siendo momentos complicados para ella, también está harta de esta situación y, cuando se arme de valor, su intención sería hablar alto y claro y poner punto y final a las especulaciones de los últimos tiempos, enfrentándose a las cámaras y rompiendo su silencio de una vez por todas.