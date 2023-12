Gantz afirma que el Ejército israelí actuará contra Hezbolá si empeora la situación en la frontera con Líbano

El líder de la oposición de Israel y miembro del gobierno de emergencia, Benny Gantz, ha asegurado este miércoles que el Ejército israelí actuará contra el partido-milicia chií libanés Hezbolá si empeora la situación en la frontera con Líbano. "El reloj de arena para un acuerdo diplomático se está acabando", ha subrayado, prometiendo que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) actuarán contra Hezbolá si el Gobierno libanés y el mundo no dan pasos para rebajar las tensiones en el marco de los ataques cruzados, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'. Por su parte, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), el teniente general Herzi Halevi, ha resaltado que las tropas en el norte de Israel están "en un nivel muy alto de preparación". "Tenemos que estar preparados para una ofensiva, si es necesario", ha agregado. Previamente, el ministro de Relaciones Exteriores, Eli Cohen, había amenazado a Nasralá con ser el próximo objetivo de Israel en declaraciones a los medios de comunicación durante un encuentro con diplomáticos extranjeros en el norte del país. "Nasralá debería entender que él es el siguiente en la fila. Si no quiere serlo, debería implementar inmediatamente la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU y mantener a Hezbolá alejado del norte de Israel", ha recalcado en la red social X. Hezbolá, apoyado por Irán, considera que sus ataques son operaciones en apoyo a los grupos armados palestinos contra Israel, que desencadenó una ofensiva contra la Franja de Gaza tras los ataques de Hamás. Esta situación ha hecho temer una expansión del conflicto al vecino Líbano e incluso a toda la región.