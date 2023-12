Fuerte arranque de Real Madrid y FC Barcelona en LaLiga FC Futures

El Real Madrid y el FC Barcelona comenzaron fuertes este miércoles el XXVII Torneo Internacional LaLiga FC Futures, evento de categoría sub-12 que reúne en Maspalomas (Gran Canaria) a las canteras de 10 equipos de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion junto a otros cuatro clubes internacionales, como escaparate idóneo para las estrellas del futuro. El conjunto merengue lidera el Grupo A tras vencer sus dos partidos de la jornada inaugural a Sevilla FC y UD Las Palmas, por 1-0 y 2-0 respectivamente. De este modo, los blancos tienen ya asegurado su billete para cuartos de final. En esa ronda se le unirán Sevilla o Las Palmas, que se enfrentarán al inicio de la jornada de este jueves. Un empate valdría a los grancanarios para lograr el pase, lo que obliga al cuadro hispalense a ganar si quiere estar en la siguiente ronda. El Olympique de Marsella, por su parte, ya está sin opciones de alcanzar la siguiente fase tras sus derrotas ante Las Palmas y Sevilla. El Rayo Vallecano también certificó su presencia en cuartos de final al lograr cuatro puntos, en el Grupo B, gracias a su victoria ante la Juventus y su empate ante el Villarreal CF. El conjunto amarillo se unirá en cuartos a los madrileños si vence o empata en su duelo del jueves ante una 'Juve' que necesita el triunfo si quiere seguir con vida. Sólido arranque en el Grupo C para el Barça, que derrotó por 3-0 al CD Tenerife con una gran actuación de su delantero Mamadou. Los culés tienen asegurada también la clasificación y su duelo del jueves ante el Borussia Dortmund decidirá si son los alemanes o el Tenerife quien les acompañe la siguiente ronda. Ambos empataron en su enfrentamiento directo. El Grupo D es el más igualado hasta el momento. Betis y Atlético de Madrid lideran esta sección con tres puntos cada uno, seguidos de una Real Sociedad que cuenta con tres. Ya eliminado está el Liverpool FC, que perdió sus dos encuentros iniciales. Los duelos Liverpool vs Atlético y Betis vs Real Sociedad decidirán este jueves los dos equipos que alcanzan los cuartos de final, y también en qué orden de posición.