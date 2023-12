El PP critica la rebaja al transporte generalizada del decreto anticrisis: "Los que más cobran pagarán menos"

El coordinador de Economía del PP, Juan Bravo, ha criticado que la prórroga de las bonificaciones al transporte público que se incluirá en el nuevo decreto anticrisis sea para toda la población y no discrimine por criterios de renta. La ayuda al transporte generalizada nace de un acuerdo entre PSOE y Sumar, ya que la idea inicial era que las ayudas sólo fueran para menores de edad, jóvenes y desempleados. Además de esta medida, el decreto previsiblemente también subirá del 5% al 10% el IVA de la luz y el gas. "De lo que conocemos, parece que los que más cobran pagarán menos por el transporte y los que menos tienen pagarán más por la electricidad", ha reprochado Juan Bravo en un mensaje publicado en la red social X, antes conocida como Twitter. Bravo ha recordado que el martes solicitó una reunión con las ministras de Hacienda y Transición Ecológica para acordar medidas tributarias y energéticas a incluir en este nuevo decreto ómnibus. "No consideraron necesaria esa reunión", ha dicho el coordinador económico del PP, que ha incidido en que se va a duplicar el IVA de la energía y el tren va a ser gratis "también para los ricos". "No compartimos ese modelo", ha remachado Bravo.