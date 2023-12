Dimite el ministro de Exteriores de Zambia por un escándalo por un supuesto acuerdo comercial

El ministro de Exteriores de Zambia, Stanley Kakubo, ha presentado su dimisión tras un escándalo por un supuesto acuerdo comercial con un empresario chino, situación que ha calificado de "acusaciones maliciosas". "En vista del asunto que está actualmente en los medios de comunicación sobre acusaciones maliciosas sobre una transacción comercial entre mi empresa familiar privada y nuestro socio comercial, con quien todavía tengo buenas relaciones, he presentado mi renuncia", reza un comunicado publicado en su perfil de la red social Facebook. Kakubo ha explicado que "esta decisión tiene como objetivo garantizar" que el Gobierno "no se distraiga de seguir buscando soluciones para mejorar las vidas" de los zambianos y ha aprovechado la ocasión para manifestar su "lealtad" al presidente, Hakainde Hichilema, al Gobierno y al partido. Por último, el hasta ahora jefe de la diplomacia en Zambia, cargo que ostentaba desde septiembre de 2021, ha prometido "poner la historia en el contexto correcto" a su debido tiempo, según se puede leer en la misiva. Por su parte, Hichilema ha aceptado la renuncia, aunque no ha mencionado la razón de la misma, y ha reconocido el trabajo y el liderazgo del ministro, agradeciendo su servicio al Gobierno y animándole a continuar sirviendo a la población desde su escaño en el Parlamento. Zambia y China anunciaron en septiembre su decisión de elevar las relaciones bilaterales a una asociación cooperativa estratégica integral, a día de hoy las dos partes han ampliado sus vínculos comerciales y de inversión en muchos sectores.