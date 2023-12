Concha Velasco, Carlos Saura, Tina Turner o Tony Benett, entre los artistas fallecidos en 2023

La muerte de Concha Velasco ha sido una de las últimas más relevantes en el campo de la cultura de este año 2023, que ha dejado una larga lista de artistas fallecidos como el cineasta Carlos Saura, la cantante Tina Turner o el compositor Tony Bennet, entre otros. Así, en el campo del cine la muerte de Saura fue una de las primeras de este año, coincidiendo precisamente un día antes del homenaje que iba a recibir en los Premios Goya por su galardón de honor. Otro de los fallecimientos más tempraneros fue el de Gina Lollobrigida, mítica actriz italiana, o la de la también presentadora española Laura Valenzuela. Raquel Welch, el actor de 'Friends' Matthew Perry, la hija de Elvis Presley, Lisa Marie Presley, la actriz Itziar Castro o el director de películas como 'El exorcista' o 'The french connection', William Friedkin, o el actor Ryan O'Neal son otros de los nombres a los que se suma el del guionista de la serie 'Cuéntame', Eduardo Ladrón de Guevara. En el campo de la literatura también se han producido muertes de escritores relevantes, como son las de Antonio Gala (autor, entre otras obras, de 'La pasión turca'), Milan Kundera ('La insoportable levedad del ser') o la poeta norteamericana Premio Nobel de Literatura Louise Glück. El creador de 'Mortadelo y Filemón', Francisco Ibáñez, el Premio Cervantes Jorge Edwards o el autor de 'La carretera', Cormac McCarthy, son otros de los nombres propios de este 2023, a los que se suman en el terreno literario Nuccio Ordine, Kenzaburo Oé, Gianni Vattimo, Alexis Ravelo, Fernando Sánchez Dragó, Martin Amis o Juan Muñoz (creador de 'Fray Perico y su borrico'). En la música, Sinead O' Connor, Tina Turner o Tony Bennett han sido tres de los cantantes más renombrados que han muerto en este 2023. Pero también se han marchado Jane Birkin, Sixto Rodríguez, el cantante de The Smash Mouth, Steve Harwell, la 'chica de Ipanema' Astrud Gilberto, el bajista de The Smiths, Andy Rourke, el pianista Ryuichi Sakamoto, el cantante Harry Belafonte, o dos grandes 'mitos' de la música española como Carmen Sevilla o María Jiménez. El mundo del arte también ha dicho adiós al escultor colombiano Fernando Botero o al artista vasco Agustín Ibarrola, mientras que en la moda falleció a comienzos de febrero el diseñador Paco Rabanne. Asimismo, la televisión ha despedido a figuras de varias décadas como ha sido el caso de la presentadora María Teresa Campos o Laura Valenzuela, al tiempo que en las ondas de radio murió el locutor Pepe Domingo Castaño.