Bluesky ahora permite reproducir contenidos de enlaces externos directamente en la plataforma y ocultar publicaciones

Bluesky ha implementado novedades como una nueva opción para ocultar publicaciones del 'feed' y un reproductor para música y vídeos insertados en las publicaciones a mediante un enlace, de manera que estos contenidos se pueden visualizar directamente en la aplicación. La red social descentralizada continúa agregando nuevas características de cara a mejorar la experiencia de los usuarios. Tanto es así que recientemente ha anunciado la interfaz web pública, que permite visualizar publicaciones y perfiles sin necesidad de iniciar sesión. En este marco, Bluesky ha lanzado una función de reproductor de música y vídeos para visualizar contenidos de este tipo -esto es, enlaces de plataformas como YouTube, SoundCloud, Spotify y Twitch- directamente en la aplicación, sin tener que abrir un enlace externo que permita acceder a ellos. Así lo ha compartido la compañía a través de una publicación en la cuenta oficial de Bluesky, en la que ha especificado que, para reproducir estos contenidos, se debe pulsar sobre ellos, ya que no introduce la función de reproducción automática. Por otra parte, la red social también ha agregado una nueva característica para ocultar publicaciones del 'feed'. Con esta nueva característica, Bluesky ha explicado que los usuarios podrán eliminar publicaciones que no deseen volver a ver. Para ocultar una publicación, bastará con pulsar el menú con el icono de tres puntos situado en la esquina superior derecha de la publicación y, tras ello pinchar en la opción 'Ocultar publicación'. Una vez completado este procedimiento, la publicación en cuestión se eliminará de los distintos 'feeds' y, además, también se ocultará si el usuario la busca directamente. La compañía ha señalado que esta funcionalidad se encuentra en versión beta, por lo que la red social ha apuntado que las publicaciones ocultas aún no se podrán sincronizar entre los distintos dispositivos de los usuarios. Estas novedades se han introducido con la actualización de la versión 1.61 de Bluesky, que ya se puede descargar tanto para dispositivos iOS como para aquellos que funcionan con sistema operativo Android.