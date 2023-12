Avdivka, el próximo objetivo de la tropas rusas en el frente oriental

Kiev/Moscú, 27 dic (EFE).- El bastión de Avdivka se ha convertido en el próximo objetivo de la tropas rusas en la región oriental de Donetsk tras la captura de Márinka, mientras el mando ucraniano no descarta un repliegue de esa localidad, no sin antes intentar infligirle el mayor número posible de bajas al enemigo.

"Defenderemos tanto como podamos mientras tengamos fuerzas para hacerlo. Si las fuerzas no son suficientes y vemos que es mejor salvar a la gente, entonces, por supuesto, tomaremos esa decisión y salvaremos a la gente", resumió la situación en el frente el comandante en jefe de la Fuerzas Armadas de Ucrania, Valeri Zaluzhni.

El mando militar ucraniano ha quitado hierro a la retirada de sus fuerzas de Márinka, una localidad reducida a ruinas tras casi 22 meses de combates con empleo de artillería y aviación, situada en la afueras de Donetsk y controlada por Rusia desde 2014.

Según Kiev, el control de las ruinas de Márinka, conseguido a costa de miles de bajas, no pasa de ser un logro táctico de las tropas rusas, sin influencia en la situación general.

Coinciden con esta apreciación los expertos del "think tank" estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW), que sostienen que el control de esa localidad no es significativo "a menos que las fuerzas rusas aumenten su capacidad de efectuar rápidos avances mecanizados, algo de lo que no hay señales".

"Es muy poco probable que las fuerzas rusas realicen avances operativos rápidos desde Márinka. La captura rusa del asentamiento, como mucho, establece condiciones para posteriores logros tácticos limitados", sostiene el ISW en su último informe sobre la guerra en Ucrania.

Y es que las condiciones del tiempo en la zona de los combate no favorecen un avance de fuerzas mecanizadas campo través, ya que las temperaturas, inusualmente altas para esta época del año, no han endurecido el suelo lo suficiente como para permitir el paso de vehículos pesados.

De ahí que para efectuar un ataque en profundidad con tanques y otros vehículos las fuerzas rusas, de momento, tendrían que avanzar en columnas por caminos, lo que las convertiría el altamente vulnerables ante la artillería ucraniana.

Según Zaluzhni, el Ejército ruso en los próximos dos o tres meses podría repetir en Avdivka, uno de principales bastiones ucranianos en la región de Donetsk, la táctica de asaltos frontales, con un alto coste en bajas para lo atacantes, que empleó para hacerse con Bajmut tras nueve meses de encarnizados combates.

El general admitió que en tal caso las fuerzas ucranianas podrían replegarse de Avdivka para preservar la vida de sus soldados.

Mientras, Rusia intentaba digerir el golpe que supuso ayer la destrucción el buque de desembarco de la Flota rusa del Mar Negro "Novocherkassk", alcanzado por un misil Storm Shadow lanzado por la aviación ucraniana.

El Ministerio de Defensa ruso reconoció la víspera solo un muerto y cuatro heridos en el ataque ocurrido en el puerto crimeo de Feodosia.

La única persona identificada oficialmente como muerta es Nadezhda Tólschina, una empleada del servicio de seguridad del puerto.

Sin embargo, según el canal de Telegram Astra, que cita fuentes propias, al menos 34 marineros de los 77 que se encontraban a bordo del "Novocherkassk" se encuentran desaparecidos y habrían muerto en el ataque.

Además, otros 23 ocupantes del buque podrían haber resultado heridos debido al impacto del misil.

Astra y otros medios independientes aseguran que el buque fue hundido, aunque Moscú solo reconoce por el momento daños, de lo que el ministro ruso de Defensa, Serguéi Shoigú, informó la víspera al presidente de Rusia, Vladímir Putin.

En abril de 2022 Rusia también reconoció solo un muerto y 27 desaparecidos en el hundimiento del buque insignia de la Flota del Mar Negro, el "Moskvá", tras recibir el impacto de un misil ucraniano.

Más tarde, 17 de los desaparecidos fueron declarados fallecidos por la Justicia a petición de sus familiares.