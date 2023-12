Ángel Cristo Jr, más lejos que nunca de Bárbara Rey. Así ha celebrado la Navidad tras su feroz ataque contra su madre

La ruptura familiar de Bárbara Rey y Sofía Cristo con Ángel Cristo Jr. es un hecho. Las durísimas declaraciones del hijo de la vedette en televisión arremetiendo contra su madre y revelando el chantaje que presuntamente le hizo al Rey Juan Carlos -asegurando que siendo tan solo un niño él fue el encargado de grabarles en actitud comprometida- han provocado un cisma que parece insalvable. Algo que Bárbara niega rotundamente y por lo que no ha dudado en iniciar medidas legales contra su hijo, dispuesta a llevarle a los juzgados para salvaguardar su derecho al honor y a la intimidad. Mientras la artista está viviendo sus horas más bajas y ha pasado sus Navidades más tristes en compañía tan solo de su hija Sofía -el gran pilar en el que se apoya en estos momentos- Ángel continúa con su vida y ha reaparecido tranquilo y despreocupado con su novia, Ana Herminia. A pocos días de que la 'nuera' de Bárbara -acusada de dinamitar la relación familiar- se siente en el plató de '¡De viernes!' para contar los desaires que ha vivido su pareja por parte de la vedette en los últimos tiempos, Ángel ha presumido en redes sociales de cómo ha celebrado su primera Nochebuena sin su madre y sin su hermana. Feliz, sonriente e inseparable de Ana Herminia, el joven ha pasado estas fechas tan especiales en el Circo Quirós con los antiguos compañeros de su padre, Ángel Cristo, al que muchos echan en cara que ha intentado blanquear su imagen afirmando que en su casa, aunque el domador maltratase a Bárbara, la "verdadera pesadilla" era su madre y no él. Y tras celebrar Nochebuena y Navidad más lejos que nunca de la vedette -algo que parece no preocuparle en absoluto- Ángel y su novia continúan con su día a día. En esta ocasión las cámaras de Europa Press les han sorprendido acudiendo a una oficina de FREMAP para realizar algún trámite antes de que Ana Herminia rompa su silencio y vuelva a poner a Bárbara en el ojo del huracán.