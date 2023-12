Alexia Putellas pasa por el quirófano por las molestias en su rodilla izquierda

La centrocampista del FC Barcelona y de la selección española Alexia Putellas pasó este miércoles por el quirófano para someterse a una artroscopia de revisión por las molestias que arrastra en su rodilla izquierda desde mediados del pasado mes de noviembre. El conjunto blaugrana no dio excesiva información sobre esta intervención a la doble Balón de Oro, ausente de los terrenos de juego desde el partido ante el Benfica del pasado 14 de noviembre, salvo que sigue siendo "baja" y que "su evolución marcará su disponibilidad". "Esta intervención ha corrido a cargo del doctor Joan Carles Monllau, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Club, en el Hospital de Barcelona", añadió el actual campeón de Europa y de la Liga F, que no podrá contar seguramente con la catalana en el arranque de 2024. Además, la selección española tiene una fecha marcada en rojo el 23 de febrero cuando se mida en el Nuevo Mirandilla de Cádiz a los Países Bajos en la semifinal de la Liga de Naciones y donde se jugará su clasificación para sus primeros Juegos Olímpicos. Alexia Putellas lleva sin poder jugar desde que el pasado 14 de noviembre sufriese un golpe en la rodilla izquierda durante el estreno en la Liga de Campeones ante el Benfica portugués. La de Mollet del Vallès fue sustituida al descanso y aunque en un principio se le restó gravedad al percance, catalogado desde el club como "pequeñas molestias" antes de jugar días después ante el Real Madrid, no pudo entrenar con sus compañeras ni volver a jugar. Hay que recordar que la centrocampista internacional de 29 años se lesionó de gravedad en la misma rodilla en vísperas de jugar la Eurocopa de Inglaterra de 2022 con la selección y que estuvo cerca de un año sin poder jugar.