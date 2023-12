Álex Pina y Esther Martínez Lobato ('Berlín'): "Hemos pasado del complejo por la 'españolada' al orgullo por lo nuestro"

Este viernes 29 de diciembre Netflix estrena 'Berlín', la precuela y también spin-off de 'La Casa de papel' que ahonda en el pasado más "luminoso" del carismático personaje interpretado por Pedro Alonso. Ocho capítulos en los que Andrés de Fonollosa reúne a una nueva banda para perpetrar un histórico robo de guante blanco en París a la vez que vive una intensa historia de amor en una serie más "luminosa", "confortable" y "festiva", tal y como aseguran sus creadores, Álex Pina y Esther Martínez Lobato. "Así es el talento español, festivo", dice uno de los personajes sorpresa de 'Berlín' en un momento clave de la serie. Una afirmación que, admiten Pina y Lobato, sirve perfectamente para definir a grandes rasgos el gran momento que vive el audiovisual español y su percepción fuera de nuestras fronteras. "Sí, yo creo que ahora mismo estamos en un momento dulce. Hemos pasado de tener una especie de complejo sobre nuestra ficción, cuando se decía aquello de 'españolada', a tener casi un orgullo de la idiosincrasia de lo nuestro, de la forma de hacer ficción española", afirma Pina en una entrevista concedida a Europa Press en la que asegura que "fuera se le tiene en gran consideración la manera que tenemos nosotros de hacer este tipo de series o de ficciones". "Intentamos buscar siempre series muy lúdicas, que sean muy entretenidas, que diviertan", apostillan los también creadores de 'La casa de papel' o 'Sky Rojo'. "Es cierto. No nos da miedo dejar de ser serios", secunda Lobato que reconoce que, precisamente, una de las grandes dificultades de 'Berlín' fue encontrar el tono adecuado para el personaje de Alonso acorde al cambio de género que experimenta la serie respecto a su predecesora, una ficción más oscura y tensa. Y es que, dice la guionista y productora ejecutiva, "más allá del cambio del personaje o de que esté ubicado en una época de su vida luminosa o incluso en una historia de amor", algo que, recuerda, Alonso ya interpretó en los 'flashbacks' de la segunda parte de 'La casa de papel', "la gran diferencia" en 'Berlín' es la ligereza y el espíritu lúdico que empapa toda la serie. "Esta serie es muy de comedia. Es muy ligera. El propio robo, de hecho, es más ligero, es más ilusionismo que esa tensión, que esa claustrofobia de un secuestro con rehenes que había en 'La casa de papel'. Entonces, llegar al género de la comedia, comedia romántica en este caso, es muy complicado porque tienes que medir siempre hasta qué punto quieres hacer reír y hasta qué punto llevas la comedia para no desvirtuar la inteligencia del robo", reflexiona Martínez Lobato. EL GRAN MIEDO DE BERLÍN "Regrabamos cosas, de hecho, porque se nos iba un poquito... tres puntos más de comedia y tal... Tuvimos que ajustar el personaje", confiesa Pina. Un cambio de tono que, coincide Alonso, fue delicado hasta encontrar la tesitura ideal, el punto exacto en el que iba a transitar este casi nuevo Andrés de Fonollosa. "Me puso a prueba, sí, me puso a prueba. El primer mes y medio fue muy ambivalente para mí, hasta que dijimos: 'Estamos aquí'", explica el actor que reconoce que su gran "miedo" era que con este cambio de registro "se desnaturalizara" a Berlín, un personaje que es icónico para millones de personas en todo el mundo. Así, el reto era encontrar "ese tono más ligero, más 'feel-good movie', más comedia, más comedia romántica pero sin perder el ADN de un personaje que es denso y plutónico". "Tiene que parecer más fácil, pero en muchos sentidos puede ser bastante más complicado, porque lo fácil a veces puede ser muy difícil", sentencia Alonso que, en todo caso, se siente enormemente agradecido a Vancouver y a Netflix por brindarle un personaje que "en cada ciclo pide reinventarse". Además de Alonso, completan el reparto de 'Berlín' los miembros de su nueva banda: Michelle Jenner ('Isabel') que da vida a Keila, una eminencia en ingeniería electrónica; Tristán Ulloa ('Fariña') que interpreta a Damián, un catedrático filántropo y gran amigo y confidente de Berlín; Begoña Vargas ('Las leyes de la frontera') da vida a Cameron, una joven kamikaze que vive siempre al límite; Julio Peña Fernández ('A través de mi ventana') encarna a Roi, el fiel pupilo de Berlín; y Joel Sánchez que interpreta a Bruce, el implacable hombre de acción en la banda. La serie cuenta también con la presencia de rostros conocidos de 'La casa de papel' como Itziar Ituño y Najwa Nimri, que retoman sus papeles como las policías Raquel Murillo y Alicia Sierra respectivamente. Los ocho episodios que componen la primera temporada de 'Berlín' están disponibles en Netflix a partir del 29 de diciembre.