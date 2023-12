Temas del día de EFE Internacional del 26 de diciembre de 2023 (22:00 GMT)

VENEZUELA GUYANA

Caracas (EFE).- El presidente del Parlamento Latinoamericano de Venezuela, Ángel Rodríguez, condenó este martes que Reino Unido haya decidido enviar un buque de guerra a Guyana, en medio de la disputa que mantienen ambos países suramericanos por la Guayana Esequiba, de casi 160.000 kilómetros cuadrados. Según informó el domingo la cadena británica BBC, el Reino Unido está preparando el envío del buque como "muestra de apoyo militar y diplomático" a Guyana, algo que Rodríguez calificó este martes "como una clara amenaza a la paz en la región y una provocación que vulnera el derecho internacional", según una nota de prensa del Parlamento venezolano.

Buenos Aires (EFE).- Casi una semana después de firmar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) con el que el nuevo Gobierno de Argentina pretende acometer la desregulación económica del país, el presidente Javier Milei y su gabinete se enfrentan a una cascada de demandas judiciales en contra de la medida. La primera en conocerse se presentó al día siguiente de que Milei anunció en una cadena nacional de radio y televisión la batería de más de 300 reformas de leyes y normas que contiene el decreto, que tendrá que aprobarse en el Congreso de la Nación, donde la ultraderecha oficialista carece de apoyo parlamentario suficiente.

Tapachula (México) (EFE).- Una caravana de más de 6.000 migrantes de una veintena de nacionalidades avanza desde la frontera sur de México este martes, en víspera de la visita de una delegación estadounidense liderada por el secretario de Estado, Antony Blinken, para abordar el repunte migratorio con el Gobierno mexicano. Este grupo, que partió en Nochebuena con casi 10.000 personas como la más numerosa del año, salió del municipio de Huixtla este martes hasta llegar a la aduana del sur del estado de Chiapas, donde se hincaron para rezar.

Washington (EFE).- La magnitud de la crisis migratoria en la frontera sur de Estados Unidos se ha traducido en la llegada de más de 2,2 millones de migrantes en lo va del año, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Según dicha oficina, de enero a noviembre de 2023, 2.240.000 llegaron a la frontera, mientras que para el mismo período en 2022 fueron 2.326.711 migrantes los que se presentaron y 1.856.332 en 2021.

Bogotá (EFE).- El comandante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), alias 'Antonio García', aseguró que la suspensión de los secuestros con fines económicos está condicionada al cese al fuego y a la búsqueda de financiación para la supervivencia de ese grupo armado que negocia la paz con el Gobierno colombiano. Así lo expresó en una columna titulada 'El V ciclo y los puntos críticos', en la que manifestó su posición con respecto a esa reunión realizada en México y que concluyó el pasado 17 de diciembre.

Caracas (EFE).- La Fiscalía de Venezuela concluyó este martes que una mujer sedó y mató a puñaladas en 2015 al rapero Tirone José González, conocido como 'Canserbero', cuyo caso fue reabierto el mes pasado para desestimar la hipótesis de suicidio del artista, reconocido este año por la revista Rolling Stone como el mejor rapero en español de los últimos 50 años. El fiscal general, Tarek William Saab, expuso este martes a los periodistas un "esclarecimiento definitivo" de este caso "que causó conmoción en el mundo de la música" y que incrimina a una decena de funcionarios policiales y del sistema de justicia.

Quito (EFE).- El exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas, quien desde el pasado 17 de diciembre se encuentra en la Embajada de México, en Quito, en calidad de "huésped" y a la espera de respuesta a su solicitud de asilo diplomático, tendrá este miércoles su audiencia de pre-libertad. Glas, que estuvo cinco años y 4 meses en la cárcel por casos de corrupción, había sido sentenciado a ocho años en un caso por cohecho, y a seis por asociación ilícita relacionada con el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

Bruselas (EFE).- La viceprimera ministra neerlandesa y titular de Finanzas en funciones, Sigrid Kaag, aseguró este martes que aceptó el cargo de nueva coordinadora de Naciones Unidas para la ayuda humanitaria para la Franja de Gaza motivada por su búsqueda de “paz, seguridad y justicia”, recalcó Kaag en un comunicado, en el que agregó que espera contribuir a un "futuro mejor” como enviada de la ONU.

Jerusalén (EFE).- Israel anunció este martes que se está preparando para "todos los escenarios" bélicos en su frontera con Líbano al recrudecerse los ataques del grupo chií libanés Hizbulá, que hoy atacó una iglesia griega ortodoxa en el norte israelí y dejó once heridos, dos de ellos civiles. "Estamos preparándonos para todos los escenarios si no se encuentra una solución diplomática a las constantes violaciones de Hizbulá de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU", que fue emitida en 2006 tras la guerra entre el grupo chií e Israel, indicó en conferencia de prensa Daniel Hagari, portavoz del Ejército israelí.

Barranquilla (Colombia). (EFE).- Una estatua de Shakira, hecha en bronce y de 6,5 metros de altura, fue develada este martes en el Gran Malecón de su natal Barranquilla como un homenaje a su carrera artística y a su legado para esa ciudad del Caribe colombiano. "Me siento honrada y conmovida por este increíble reconocimiento que me hacen en mi Barranquilla, la ciudad donde nací, y donde crecí junto a mis sueños. Me emociono por mis padres y por mis hijos y por este gesto de amor y hermandad", expresó Shakira, que no asistió al acto, en el que estuvo representada por sus padres. EFE

