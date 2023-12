Real Madrid, FC Barcelona y Atlético y el reto de competir por todo sin descanso entre enero y marzo

El Real Madrid, el FC Barcelona y el Atlético de Madrid apuran sus últimos días de descanso antes de volver a la acción a principios de enero, momento en el que iniciarán un tramo de mucha exigencia de dos meses y medio, donde además de afianzar sus opciones en LaLiga EA Sports, se jugarán un título como la Supercopa, el poder pelear por otro como el de la Copa del Rey y el de no despedirse a las primeras de cambio del sueño de la Liga de Campeones. Los tres equipos pelean actualmente con el Girona por el título liguero y tendrán como obstáculo añadido a la gran resistencia del conjunto que entrena Míchel, un calendario teóricamente más cargado y de más exigencia, aunque dependiente también en buena medida de su camino en la Copa del Rey. Y es que el 'torneo del k.o' entrará en liza para madridistas, blaugranas y rojiblancos a partir de la primera semana de enero y les abrirá un tramo donde, si llegan hasta las semifinales coperas, apenas tendrían margen de respiro, aunque desde la campaña 13-14 no han logrado estar los tres juntos en la penúltima ronda de esta competición. En total, desde principios de enero hasta el parón internacional de marzo, se disputarán once jornadas ligueras, cuatro rondas de Copa (tres a partido único y las semifinales a doble vuelta), la ronda de octavos de la Liga de Campeones y la 'Final a Cuatro' de la Supercopa de España. Cuando LaLiga EA Sports reanude su actividad el 2 de enero, habrá actividad entre semana hasta el 15 de marzo cuando concluyan los cruces de las competiciones europeas, por lo que Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid deberán mantener un alto nivel de concentración y de físico para llegar lo mejor colocados posible a todos estos objetivos. Además, todos ellos tendrán el añadido de pelear ya por un título oficial como la Supercopa de España, cuya 'Final a Cuatro' en Arabia Saudí está situada entre el 10, fecha de la primera semifinal (Real Madrid-Atlético), y el 14, cuando se jugará la final entre los ganadores del derbi y del FC Barcelona-Osasuna del día 11. LAS SEMIFINALES COPERAS JUNTO AL RETORNO DE LA CHAMPIONS Tras la disputa de la jornada 19 de Primera entre el 2 y el 4 de enero, se celebrará, entre el 5 y el 7, la ronda de 1/16 de Copa del Rey, mientras que el grueso de la jornada 20 se desarrollará en el fin de semana de la Supercopa de España, con sus cuatro equipos aplazando sus choques al 30 (Barça-Osasuna) y 31 (Atlético-Rayo) de enero, y al 1 de febrero (Getafe-Real Madrid). La 'cuesta de Enero' se completa con dos posibles cruces más de Copa, la ronda de 1/8 prevista entre el 16 y el 18, y la de 1/4 de la semana siguiente. Si Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid han sobrevivido a este primer tramo, febrero les traerá más exigencia con las semifinales de la Copa del Rey, ya a ida y vuelta y previstas para el 6 y 7 de febrero y el 27 y 28 respectivamente, y el retorno de la Liga de Campeones. El conjunto merengue juega ante el RB Leipzig la ida de octavos el 13, con el colchonero y el 'culer' midiéndose el 20 y el 21 al Inter y al Nápoles, respectivamente. Los segundos capítulos serían el 6 de marzo para el Real Madrid, el 12 para el Barça y el 13 para el Atlético. De este modo, sin contar una hipotética final de la Supercopa y en el caso de que los tres llegasen a las semifinales del 'torneo del k.o', acumularían, desde principios de enero hasta el parón internacional de finales de marzo, 19 partidos en dos meses y medio, 20 si alcanzan la pelea por el título en Arabia Saudí. El Girona, en el mejor de los casos para sus intereses, jugaría 16, además de tener en febrero y en marzo días 'libres' cuando sus rivales tengan la Champions. En cuanto a duelos directos ligueros en este espacio de tiempo entre estos teóricos cuatro candidatos al título, el Atlético se medirá al Girona el 3 de enero, todavía dentro de la primera vuelta, al Real Madrid en la primera jornada de febrero y al FC Barcelona en la última antes del parón (16-17 marzo). El equipo de Carlo Ancelotti, por su parte, tendrá un tramo duro de calendario ya que tras recibir a su vecino, hará lo propio con el conjunto de Míchel la semana siguiente y justo antes de visitar al Leipzig, mientras que el de Xavi Hernández sólo tendrá el desplazamiento al Civitas Metropolitano. De este carga, también podría sacar partido un quinto en discordia como el Athletic Club, quinto clasificado y todavía lejos del Real Madrid y Girona, colíderes. El equipo vizcaíno está a diez puntos de ambos y a tan sólo tres de blaugranas y colchoneros, y podría aprovechar todo el desgaste para meterse en la pelea, sabedor también de que la Copa del Rey le genera mucha atención y que su plantilla no es tan larga, con el añadido de perder a un entonado Iñaki Williams varias semanas por la Copa de África.