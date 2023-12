Penélope Cruz, al margen de la incipiente relación de su hermana Mónica con Alejandro Sanz

Seis meses después de su ruptura con Rachel Valdés el corazón de Alejandro Sanz, lejos de seguir 'partío', late con más fuerza que nunca. Y la culpable no es otra que la actriz y hermana de Penélope Cruz, Mónica Cruz, con la que mantendría una 'especial amistad' desde el pasado verano que no ha dejado de intensificarse en las últimas semanas. A pesar de que ambos prefieren vivir este momento tan especial lejos de los focos, y ninguno se ha pronunciado públicamente después de que la revista '¡Hola!' haya revelado su incipiente relación, su entorno cercano ha reconocido que están muy ilusionados y apenas se han separado desde la gala de los Grammy Latinos el pasado 16 de noviembre. Y buena prueba de que su 'amistad' marcha viento en popa a toda vela es que Alejandro habría invitado a Mónica a pasar con él las Navidades en la finca que posee en la localidad extremeña de Jarandilla de la Vera, donde pueden disfrutar juntos de estas fechas tan especiales a salvo de miradas indiscretas. Mientras tanto, Penélope Cruz está disfrutando de las fiestas en Madrid y por primera vez se ha enfrentado a las preguntas sobre su hermana y el cantante de 'Mi persona favorita'. Con mascarilla quirúrgica para intentar pasar desapercibida, y usando a su chófer como parapeto, la oscarizada actriz ha guardado silencio y ha dejado en el aire qué hay de cierto en que Alejandro podría ser su nuevo 'cuñado'. "¿Pero por qué la grabas en el parking? Que no la veáis a menudo no es razón tampoco" recriminaba su empleado a la prensa mientras Penélope, impasible y haciendo gala de su hermetismo ante las cámaras una vez más, accedía a la parte trasera de su vehículo sin decir nada sobre el incipiente relación de su hermana y el artista.