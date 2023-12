La prueba de que Genoveva Casanova ha regresado a Madrid dos meses después de su escándalo con Federico de Dinamarca

Los últimos dos meses no han sido fáciles para Genoveva Casanova, sino más bien todo lo contrario. A principios de noviembre la revista 'Lecturas' publicaba una de las bombas mediáticas más sorprendentes de los últimos tiempos: el Príncipe Federico de Dinamarca y la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo, juntos en Madrid. Unas instantáneas que han supuesto un escándalo y que han dejado seriamente tocados a sus protagonistas. Por un lado, el hijo de la Reina Margarita ha sido castigado por sus 'súbditos' y su popularidad ha caído en picado en las encuestas, y no ha dejado de especularse acerca de una posible separación de Mary Donaldson, cabizbaja y muy afectada desde que salió a la luz el encuentro secreto de su marido con la socialité mexicana. Genoveva, por su parte, ha tenido que soportar que algunos medios de comunicación daneses la tachen de 'cazafortunas' y la comparen incluso con Corinna Larsen. Horas antes de la publicación de sus imágenes con el Príncipe Federico -y consciente del escándalo que iba a suponer esta amistad- la que fuera la nuera favorita de la duquesa de Alba abandonaba Madrid y ponía rumbo a la residencia de su exmarido en San Sebastián, el palacio de Arbaizenea, donde se ha refugiado durante varias semanas. De ahí se dirigía a otro lugar que ha conseguido mantener oculto, logrando lo impensable: que no haya ni una sola imagen suya en las últimas semanas. Su pánico a la opinión pública y a la presión mediática ha hecho que haya esquivado la capital hasta ahora, pero con la llegada de las Navidades y el regreso a casa de sus hijos Luis y Amina -que residen en Londres- no le ha quedado más remedio que regresar. La primera pista de que Genoveva está de nuevo en Madrid fue la visita de Cayetano el pasado viernes 22, cuando a media tarde llegaba a la casa de su exmujer en el madrileño barrio del Retiro. Después de varias horas en el interior, el jinete abandonaba el lugar con su hijo Luis y con cara de pocos amigos, llamando "basura" a los reporteros que -como es lógico- le preguntaban por la mexicana. Demostrando la maravillosa relación que mantiene con Genoveva, y que es su principal apoyo en estos momentos, el duque de Arjona volvía al domicilio de la socialité este domingo para celebrar con ella y con sus hijos la Navidad. Eso sí, silencio absoluto ante las cámaras, dejando en el aire cómo se encuentra la que fuera su mujer y si ha regresado para quedarse. Y por si quedase alguna duda del regreso de Genoveva -ya que hay quien ha pensado que la residencia familiar podrían estar tan solo sus hijos, lo que explicaría las visitas de Cayetano- hemos tenido la prueba definitiva, al ver de nuevo a los adorados perros de la socialité, sus fieles compañeros y de los que nunca se separa. Un ejemplar de samoyedo blanco y un bodeguero blanco y negro que el portero del edificio donde reside la amiga de Federico de Dinamarca ha sacado a pasear por los alrededores en varias ocasiones en los últimos días, dejando claro que aunque SÍ está en Madrid, no piensa enfrentarse a la prensa y a las preguntas sobre el heredero a la corona danesa por el momento.