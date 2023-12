La gran banca recorta más de 60.000 empleos en 2023, según 'FT'

Los grandes bancos globales reducirán sus plantillas en más de 60.000 efectivos durante el año, lo que convierte a 2023 en uno de los ejercicios con mayor número de despidos en el sector desde la gran crisis financiera mundial, según los datos recopilados por 'Financial Times', que ha excluido del recuento a entidades de menor tamaño, por lo que el total de pérdidas de empleos en el sector es aún mayor. Según el rotativo de referencia en la City, una veintena de los bancos más grandes del mundo eliminarán al menos 61.905 puestos de trabajo en 2023, por debajo de los más de 140.000 puestos de trabajo recortados por los mismos prestamistas durante la crisis financiera mundial de 2007-08, pero aún así uno de los mayores ajustes de empleo en el sector. En ejercicios anteriores con grandes pérdidas de empleos en la banca, como 2015 y 2019, el periódico señala que estos respondieron en gran medida a recortes entre entidades europeas como respuesta a los tipos de interés históricamente bajos, pero en 2023 alrededor de la mitad del ajuste contabilizado provino de prestamistas de Wall Street. En este sentido, los bancos de inversión sufrieron por segundo año consecutivo una caída de sus comisiones ante la caída en los acuerdos y cotizaciones públicas, lo que llevó a Wall Street a tratar de proteger los márgenes de ganancias reduciendo plantillas, además del impacto relacionado con la adquisición de Credit Suisse por UBS, que ha resultado de momento en al menos 13.000 puestos menos. Asimismo, en muchos casos, los prestamistas están dando marcha atrás en las contrataciones que realizaron después de la pandemia, cuando la demanda reprimida de transacciones desató una guerra por el talento entre los bancos de inversión. UBS ENCABEZA EL RANKING TRAS ABSORBER CREDIT SUISSE Según la recopilación de 'Financial Times', el mayor recorte de empleo en 2023 por una entidad individual es el protagonizado por UBS, que ha revelado un ajuste de 13.000 puestos de trabajo tras la absorción de Credit Suisse. El segundo mayor recorte de 2023 correspondería a Wells Fargo, que este mes reveló que había reducido su plantilla global en 12.000 efectivos, hasta 230.000. Los otros grandes prestamistas de Wall Street reanudaron en 2023 sus programas anuales de ajuste. De tal modo, Citigroup eliminó 5.000 puestos de trabajo; Morgan Stanley eliminó 4.800; Bank of America 4.000; Goldman Sachs 3.200 y JPMorgan Chase 1.000. En conjunto, se calcula que los grandes bancos de Wall Street recortarán al menos 30.000 empleos en 2023, casi la mitad del total computado.