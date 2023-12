La comisión electoral dice que "no descarta" anular parte de los resultados entre denuncias de irregularidades

El presidente de la comisión electoral de República Democrática del Congo (RDC), Dénis Kadima Kazadi, ha manifestado este martes que "no descarta" que haya que anular los resultados en algunos colegios electorales, a raíz de las numerosas denuncias de la oposición sobre supuestas irregularidades en las generales celebradas la semana pasada. "No se excluye que algunos resultados sean anulados si, tras nuestras investigaciones, no se sabe qué hay inscrito en las máquinas (de votación)", ha explicado el presidente de la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), quien ha recalcado además que podrían adoptarse "medidas disciplinarias", sin dar más detalles. Asimismo, ha denunciado que algunas máquinas fueran reventadas durante actos de protesta en la jornada electoral. "Es un poco complicado. Pensamos en quién estuvo detrás de lo que ha pasado, pero en realidad son los políticos los que lo han provocado", ha criticado, según ha informado el portal congoleño de noticias Actualité. El destacado opositor Moise Katumbi y otros cuatro candidatos a la Presidencia de República Democrática del Congo (RDC) reclamaron durante el fin de semana la anulación de las elecciones generales celebradas entre el 20 y el 22 de diciembre apuntando a "irregularidades" en la votación, en la que el actual presidente, Félix Tshisekedi, aspira a un segundo mandato. "Ante esta situación inaceptable, pedimos la anulación inmediata de estas elecciones caóticas, marcadas por fraudes masivos, documentados por todas las partes participantes", han dicho Katumbi, Seth Kikuni, Matata Ponto y Delly Sesanga en un comunicado conjunto tras una votación en la que además han muerto cerca de 20 personas en incidentes violentos. Los resultados parciales de las elecciones en cinco países extranjeros --Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Francia y Sudáfrica-- y 82 circunscripciones electorales dan la ventaja a Tshisekedi con cerca de del 79 por ciento de los votos, tras lo que Steve Mbiyaki, candidato al Parlamento por la Unión Sagrada por la Nación del Mandatario, ha pedido a la oposición que reconozca su derrota. Así, ha dado "un consejo" a Katumbi, "quien seguramente quedará en segundo lugar", para que felicite al presidente. Mbiyaki ha subrayado que en la capital, Kinshasa, Tshisekedi se ha hecho con "el 90 por ciento de los votos", antes de incidir en que han sido unas elecciones "transparentes" y "democráticamente limpias". "Si los opositores piensan que podrán crear una tensión que conduciría a un diálogo con vistas a compartir el poder, creo que eso ya quedó atrás. Tenemos que ponerle fin. Cuando se fracasa en las elecciones hay que esperar al próximo ciclo electoral", ha manifestado, antes de pedir a los opositores que "dejen de hacer el ridículo con acciones de masas que no tendrán éxito". Alrededor de 44 millones de personas elegirán al presidente, el Parlamento y a sus representantes en asambleas regionales y consejos locales, siendo así la primera ocasión en la que el país celebre comicios después de una transición democrática --tras las elecciones de 2018, cuando Tshisekedi sucedió a Joseph Kabila-- desde la independencia, en 1960. Tshisekedi aspira a un segundo mandato al frente del país africano tras una campaña marcada por la tensión. Tshisekedi, hijo del histórico líder opositor Étienne Tshisekedi --fallecido en 2017--, se enfrenta a un total de 21 candidatos tras una campaña marcada por la desconfianza en torno al papel de la comisión electoral y los episodios de violencia durante diversos actos de campaña por parte de destacados opositores. En esta ocasión, las elecciones tienen lugar pese a los llamamientos por parte de algunos opositores a favor de un aplazamiento, especialmente a causa del repunte de la inseguridad en el este, donde operan decenas de grupos armados, incluido uno vinculado a Estado Islámico.