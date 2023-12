Jon Moncayola (Osasuna): "Tenemos que ir a la Supercopa a disfrutar de la experiencia"

El centrocampista del CA Osasuna Jon Moncayola considera que deben ir a la Supercopa de España del próximo mes de enero en Arabia Saudí "a disfrutar de la experiencia" porque puede que no vuelvan a disfrutarla y no duda de que sería "histórico" poder alcanzar una nueva final. "Yo creo que tenemos que ir a disfrutar de la experiencia porque, posiblemente, no volvamos a estar en otra. Sabemos que es un país nuevo, una competición nueva, pero vamos con toda la ilusión del mundo. A un partido puede pasar lo que sea y ojalá llegar a la segunda final en ocho meses porque sería histórico", expresó Moncayola en una entrevista facilitada por 'Kosner', patrocinador principal de Osasuna. El canterano 'rojillo' no olvida que vienen "de un año muy difícil de repetir", pero apela a que cuentan "con el mismo bloque" y no esconde cual que "la permanencia es el objetivo principal". "No obstante, nos gustaría llegar lejos en la Copa del Rey y poder pelear por Europa", admite. De momento, el subcampeón copero no está rayando al nivel de la pasada temporada y marcha duodécimo con 19 puntos, más cerca del descenso que de la zona europea. "Sobre todo en la segunda vuelta necesitamos más solidez defensiva a nivel de equipo porque hemos encajado muchos goles en comparación con otras temporadas. Tenemos que seguir presionando arriba y hacer las cosas que nos gustan. Y, como asignatura más pendiente, ganar en El Sadar", admite. Sobre su etapa en el club, Moncayola celebra que El Sadar sea "una caldera muy potente", en un guiño al patrocinador. "Es un sueño que cumplí hace cinco años y estoy encantado de, cada dos semanas, jugar un ratito ahí", recalcó el subcampeón olímpico con la selección española. Finalmente, en cuanto a sus mejores momentos de 'rojillo' los tiene claros. "El primero sería el debut. A continuación, la siguiente semana, cuando pude meter mi primer gol con la camiseta de Osasuna, que además tuvo una dedicatoria especial. Y, por último, la final de Copa, fue el momento en el que más nervioso he estado, pero también más ilusionado. Es del que más he disfrutado porque vi a la gente que, a pesar de perder, nos hicimos muy felices mutuamente", sentenció.