Irán amenaza a Israel con una "dura cuenta atrás" por muerte de alto cargo de la Guardia Revolucionaria

El ministro de Exteriores de Irán, Hosein Amirabdolahian, ha amenazado a Israel con una "dura cuenta atrás" por la muerte de un alto cargo de la Guardia Revolucionaria de Irán en Siria a consecuencia de un bombardeo ejecutado por el Ejército israelí en la capital del país, Damasco. El Ejército de Israel mató el lunes a Razi Musavi, uno de los principales asesores militares de la Guardia Revolucionaria en Siria. El hombre era una figura cercana al antiguo jefe de la Fuerza Quds, Qasem Soleimani, muerto en enero de 2020 en un bombardeo ejecutado por Estados Unidos contra el aeropuerto de la capital de Irak, Bagdad. "Este honorable mártir luchó valientemente durante muchos años junto al mártir Qasem Soleimani --fallecido en un bombardeo estadounidense perpetrado en Irak en enero de 2020-- para garantizar la seguridad de Irán y de la región contra los terroristas. A Tel Aviv le espera una dura cuenta atrás", ha afirmado Amirabdolahian a través de su perfil en la red social X. Asimismo, ha trasladado sus condolencias a la familia de Musavi y "a las dos naciones de Irán y Siria", horas después de que el presidente iraní, Ebrahim Raisi, asegurara que el "régimen sionista definitivamente pagará por dicho crimen", según la agencia de noticias IRNA. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Naser Kanani, ha condenado "firmemente" el "acto del régimen sionista" contra Musavi, al que ha descrito como "un asesor en materia antiterrorista", según un comunicado publicado por la propia cartera a través de su página web. Así, ha destacado que lo sucedido es "un acto terrorista de agresión" y ha manifestado que "este acto cobarde y atroz es otro signo de la naturaleza terrorista del régimen sionista". Kanani ha subrayado que "a lo largo de toda su miserable existencia, el régimen sionista ha violado de forma frecuente y constante el Derecho Internacional y las normas internacionales, cometiendo todo tipo de crímenes". "Lo que pasó el domingo es un acto cobarde y terrorista", ha reiterado. Por ello, ha hecho hincapié en que "Irán se reserva el derecho a adoptar las medidas necesarias y responder a este acto en el momento y el lugar adecuado", al tiempo que ha trasladado sus condolencias a la familia de Musavi y a la Guardia Revolucionaria de Irán por su "martirio" en Siria. MUESTRA DE "FRUSTRACIÓN" DE ISRAEL El jefe del Ejército de Irán, Abdolrahim Musavi, ha sostenido que "tras las derrotas del régimen usurpador ante el pueblo de Gaza y el frente de resistencia, la impotencia y la frustración del régimen sionista infanticida ha quedado revelada otra vez con otro crimen y el martirio de un combatiente sincero". En esta línea, el portavoz del Ministerio de Defensa iraní, Reza Talai Nik, ha destacado este mismo martes que "este crimen (por parte de Israel) merece un castigo". "La espera hasta el momento de pagar el precio por esta operación torturará al régimen (israelÍ) y a sus elementos", ha dicho. Talai Nik ha adelantado que Teherán dará "una operación poderosa y sabia" al bombardeo israelí en Siria y ha hecho hincapié en que esto tendrá lugar "en un momento y lugar apropiado", para que "los objetivos del régimen sionista a la hora de llevar a cabo estos ataques no se cumplan", según ha recogido la agencia iraní de noticias Tasnim. Por su parte, el portavoz del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento de Irán, Abdolfazl Amuei, ha anunciado una reunión extraordinaria la próxima semana para abordar la muerte de Musavi y ha recalcado que "esta acción del régimen sionista no quedará sin respuesta". "Como han dicho oficiales militares y del Gobierno, Israel pagará un alto precio por este acto atroz y bárbaro", ha manifestado, mientras que el embajador iraní en Damasco, Hosein Akbari, ha hablaro de "un cobarde acto terrorista por parte del régimen sionista", tal y como ha informado la cadena de televisión Press TV. Akbari ha hecho hincapié en que "puede decirse que el régimen sionista está adoptando medidas locas para compensar algunos de sus fracasos ante los problemas a nivel interno y las condiciones en Gaza, donde prácticamente no ha logrado ninguno de sus objetivos en 80 días (de conflicto). CONDENA POR PARTE DE HEZBOLÁ A las condenas por la muerte de Musavi se ha sumado el partido-milicia chií libanés Hezbolá, quien ha recalcado que "el enemigo sionista ha cometido un nuevo crimen que se sumará a su historial de crímenes y ataques", según un comunicado recogido por la cadena de televisión libanesa Al Manar, vinculada al grupo. "Consideramos este asesinato como un asalto flagrante y desvergonzado, así como una violación de las fronteras", ha dicho Hezbolá, que ha ensalzado a Musavi como "uno de los mejores hermanos que trabajó en apoyo a la resistencia islámica en Líbano durante décadas". "Fue un compañero de armas del mártir Soleimani", ha agregado. Las autoridades de Israel, que no se han pronunciado sobre la muerte de Musavi, reconocen de forma genérica ataques en Siria argumentando que actúan para evitar el establecimiento de bases iraníes en el país y el envío de armas a Hezbolá por parte de las autoridades de Irán, que apoyan a Damasco en el marco de la guerra que estalló en 2011. Musavi era una figura clave en la coordinación militar entre Irán y Siria y, según Teherán, cumplía labores de asesoría en esta materia en Damasco. La misión fue lanzada en 2014 y estuvo encabezada en su momento por Soleimani, en lo que las autoridades iraníes describieron como una operación para hacer frente al grupo yihadista Estado Islámico en Irak y Siria. Soleimani fue una de las víctimas de un ataque con drones --que llevó al Parlamento de Irak a exigir la salida de las tropas internacionales del país-- perpetrado por Estados Unidos en enero de 2020, entre las que figuró también Abú Mahdi al Muhandis, entonces 'número dos' de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) --una coalición de milicias progubernamentales iraquíes apoyadas por Irán--. Un tribunal iraní condenó el 6 de diciembre al Gobierno de Estados Unidos y a otras instituciones e individuos del país norteamericano a pagar unos 50.000 millones de dólares (más de 46.000 millones de euros) por la muerte de Soleimani, tras emitir decenas de órdenes de arresto contra altos cargos estadounidenses, incluido el expresidente Donald Trump.