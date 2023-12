Irak tilda de "acto claramente hostil" los bombardeos de EEUU y confirma un muerto y 18 heridos, incluidos civiles

El Gobierno de Irak ha tildado de "acto claramente hostil" los bombardeos ejecutados el lunes por Estados Unidos contra instalaciones supuestamente usadas por milicias proiraníes y ha confirmado que al menos una persona ha muerto y 18 han resultado heridas, incluidos varios civiles. "El Gobierno de Irak condena lo que se ha conocido esta mañana, cuando instalaciones militares de Irak han sido atacadas por Estados Unidos, que justifica el acto como una respuesta (a un ataque con drones el lunes en Erbil en el que resultaron heridos tres estadounidenses)", ha dicho la oficina del primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani. "Es un acto claramente hostil que va contra la búsqueda de los intereses mutuos a la hora de lograr seguridad y estabilidad y va contra la intención declarada por Estados Unidos para mejorar las relaciones con Irak", ha recalcado en un comunicado publicado a través de su cuenta en la red social Facebook. Así, ha incidido en que "esta acción socava las relaciones bilaterales entre las dos naciones y complicará aún más los esfuerzos para lograr entendimientos mutuos a través de un diálogo colaborativo destinado a poner fin a la presencia de la coalición internacional". "Ante todo, supone una violación inaceptable de la soberanía iraquí", ha recalcado, al tiempo que ha destacado que "las fuerzas de seguridad han tenido éxito a la hora de establecer la seguridad y la estabilidad en todo el país y lograron la victoria sobre las bandas terroristas de Estado islámico, que no suponen ya una amenaza a la seguridad nacional iraquí". "Por ello, salvaguardar los avances de esta victoria es el punto central de nuestras prioridades estratégicas y de seguridad y no permitiremos que ninguna entidad socave lo que se ha logrado y consolidado a través de unos sacrificios de un valor incalculable", ha argumentado. Por otra parte, la oficina de Al Sudani ha condenado igualmente los ataques contra misiones diplomáticas extranjeras e instalaciones "que acogen a asesores militares de países amigos" y ha recalcado que "estos ataques, descritos previamente como actos hostiles, violan la soberanía de Irak y son considerados inaceptables bajo cualquier circunstancia o justificación". Horas antes, el secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, había señalado que los bombardeos fueron "ataques necesarios y proporcionados" y recalcó que habían sido ordenados por el presidente del país norteamericano, Joe Biden. "Estos ataques de precisión son una respuesta a una serie de ataques contra personal estadounidense en Irak y Siria por parte de las milicias respaldadas por Irán, incluido un ataque de (la milicia chií iraquí) Kataib Hezbolá (...) contra la base aérea de Erbil", arguyó. Las autoridades de Irak han criticado con dureza los ataques ejecutados durante las últimas semanas por milicias proiraníes y ha detenido a varios sospechosos de un ataque ejecutado este mismo mes contra la Embajada estadounidense en el país, al tiempo que han cargado contra Washington por sus bombardeos en territorio iraquí al no contar con coordinación con Bagdad. Las tropas estadounidenses en Irak y Siria han sido objetivo de decenas de ataques con drones y proyectiles por parte de milicias proiraníes en respuesta al apoyo de Washington a Israel en su ofensiva contra la Franja de Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Estados Unidos ha denunciado que Irán "facilita activamente" los ataques, si bien Teherán ha rechazado estas acusaciones.